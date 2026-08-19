سایه طولانی سلطه از کشتیهای کلمب تا میزهای دیپلماسی اروپا
امینالاسلام تهرانی
تاریخ جهان بیش از آنکه مجموعهای از رویدادهای پراکنده باشد، بازتاب پیوسته منطق قدرت است؛ منطقی که در آن سرنوشت ملتها نه بر پایه اراده و خواست خودشان، بلکه بر اساس محاسبات و منافع کسانی رقم خورده که در مرکز فرمانروایی ایستادهاند. از لحظهای که سه کشتی کوچک اسپانیایی بندر پالوس را ترک کردند تا روزی که دیپلماتهای اروپایی در برلین و سپس در سور بر سر تقسیم سرزمینها و منابع به توافق رسیدند، یک الگوی پایدار تکرار شده است: بازتعریف واقعیت به سود فاتحان، تقلیل انسانهای دیگر به موجودات فاقد تمدن یا نیازمند قیمومت، و انتقال سازمانیافته ثروت و نیروی کار از پیرامون به مرکز. این الگو نه حادثهای تاریخی و متعلق به گذشته، بلکه ساختاری زنده است که با تغییر شکل و ابزار، از عصر کشتیهای بادبانی به عصر نهادهای مالی، تحریمها و روایتهای رسانهای رسیده و همچنان بر مناسبات جهانی سایه افکنده است.
آنچه این سه نقطه عطف را به یکدیگر پیوند میدهد، نه صرفاً توالی زمانی، بلکه تداوم یک نگاه است که جهان را به دو اردوگاه مرکز و حاشیه تقسیم میکند و حق تعیین سرنوشت را تا جایی به رسمیت میشناسد که با منافع قدرتهای مسلط تعارض نیابد. در این نگاه، واژههایی چون اکتشاف، تمدنسازی، موازنه قدرت و نظم مبتنی بر قواعد، پوششی هستند برای مشروعیتبخشی به سلطه. بازخوانی انتقادی این مسیر، نه برای نفی دستاوردهای علمی یا فرهنگی غرب، بلکه برای آشکار ساختن هزینههایی است که ملتهای دیگر پرداختهاند و هنوز میپردازند. تنها با چنین بازخوانیای میتوان فهمید چرا بسیاری از نابرابریهای امروز جهان ریشه در تصمیمهایی دارند که قرنها پیش، دور از چشم و بدون مشارکت کسانی که قرار بود سرنوشتشان رقم بخورد، گرفته شدهاند.
به عبارت دیگر، تاریخ جهان را اغلب از منظر کسانی مینویسند که در پایان روایت، پرچم خود را بر بلندای سرزمینهای فتحشده به اهتزاز درآوردهاند. واژههایی مانند «اکتشاف»، «تمدنسازی» و «نظم مبتنی بر قواعد» چنان با مهارت در متون رسمی جا افتادهاند که خشونت ساختاری پنهان در پشت آنها به سختی دیده میشود. سه نقطه عطف تاریخی - عزیمت سه کشتی کوچک اسپانیایی در اوایل اوت ۱۴۹۲، نشست قدرتهای بزرگ در برلین سال ۱۸۷۸ و امضای پیمان تحقیرآمیز سور در اوت ۱۹۲۰ - هر یک به تنهایی فصلی مهم هستند، اما وقتی در کنار یکدیگر قرار گیرند، الگوی پایداری از منطق قدرت را آشکار میکنند: منطق تقسیم جهان بر اساس منافع مرکز و نه اراده پیرامون.
لنگرگاههای کارائیب و تولد استعمار مدرن
سوم اوت ۱۴۹۲ سه کشتی نسبتاً کوچک با نامهای نینیا، پینتا و سانتاماریا بندر پالوس را ترک کردند. فرمانده این ناوگان کوچک، دریانوردی جنوایی بود که با حمایت مالی و سیاسی دو پادشاه کاتولیک اسپانیا، فردیناند و ایزابلا، راهی اقیانوس اطلس شده بود. هدف رسمی او یافتن مسیر غربی کوتاهتر به سرزمینهای ادویه و ثروت آسیا بود. آنچه در عمل رخ داد، نه رسیدن به هندوستان، بلکه برخورد اروپا با قارههایی بود که ساکنانشان هزاران سال پیش از آن تمدنهای پیچیده، نظامهای کشاورزی پیشرفته، معماریهای چشمگیر و ساختارهای سیاسی مستقل پدید آورده بودند.
از لحظهای که لنگرها در جزایر کارائیب فرو رفتند، منطق تازهای شکل گرفت. سرزمینهایی که قرنها محل زندگی جوامع پویا بودند، در اسناد اروپایی به «اراضی بکر» و «سرزمینهای بیصاحب» تبدیل شدند. مردمانی که زبان، دین، هنر و دانش خود را داشتند، ناگهان در روایت فاتحان به موجوداتی «وحشی» و «فاقد تمدن» تقلیل یافتند. این تقلیل صرفاً محصول ناآگاهی جغرافیایی نبود؛ تصمیمی آگاهانه برای مشروعیتبخشی به اشغال بود. وقتی طرف مقابل انسان کامل محسوب نشود، سلب زمین، کار و حتی جان او دیگر جنایت به شمار نمیرود، بلکه «مأموریت تمدنی» تلقی میشود.
آنچه در دهههای بعد رخ داد، انتقال سازمانیافته ثروت بود. معادن طلا و نقره پرو و بولیوی امروزی سیل فلزات گرانبها را به سوی خزانههای اسپانیا و سپس کل اروپا روانه کردند. همزمان جمعیت بومی قاره آمریکا با سرعتی فاجعهبار کاهش یافت. بیماریهای وارداتی که بدنهای محلی هیچ مصونیتی در برابرشان نداشتند، جنگهای خونین، کار اجباری در معادن و مزارع، و سیاستهای کوچ اجباری، میلیونها انسان را از میان بردند. اندکی بعد، تجارت برده فراآتلانتیک به بخش جداییناپذیر این نظام تبدیل شد. میلیونها آفریقایی با زور از خانه و کاشانهشان جدا شدند تا نیروی کار ارزان و بیحقوق مستعمرات را تأمین کنند. این چرخه عظیم استخراج ارزش و نیروی کار، یکی از مهمترین پایههای انباشت اولیه سرمایه در اروپا بود؛ سرمایهای که بعدها موتور انقلاب صنعتی را به حرکت درآورد.
غرب امروز ترجیح میدهد این دوره را «عصر اکتشافات» بنامد. واژهای که خشونت ساختاری را پشت ظاهری پیشرفتمحور پنهان میکند. اکتشاف واقعی زمانی معنا دارد که با لشکرکشی، تحمیل دین، نابودی فرهنگهای محلی و بهرهکشی اقتصادی همراه نباشد. خود فرمانده آن ناوگان کوچک در گزارشهایش به صراحت از امکان به بردگی گرفتن بومیان سخن گفته بود. پس از اسپانیا و پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس نیز همین الگو را گسترش دادند و آن را به نظامی جهانی تبدیل کردند. جهان به دو بخش مرکز و پیرامون، استعمارگر و مستعمره، تمدن و بربریت تقسیم شد. این تقسیمبندی صرفاً جغرافیایی نبود؛ سلسلهمراتب انسانی ایجاد کرد که آثار آن تا امروز در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جهان باقی مانده است.
موازنه قدرت به جای اراده ملتها
تقریباً چهار قرن بعد، در تابستان ۱۸۷۸، رهبران و دیپلماتهای قدرتهای بزرگ اروپایی در برلین گرد هم آمدند. به ظاهر هدف، پایان دادن به اختلافات ناشی از جنگ روسیه و عثمانی بود. در عمل، این نشست نمونهای کلاسیک از مهندسی ژئوپلیتیکی بدون حضور واقعی کسانی بود که قرار بود درباره سرنوشتشان تصمیم گرفته شود. منطقه بالکان، با میلیونها ساکن و پیچیدگیهای قومی و تاریخیاش، روی میز مذاکره قرار گرفت، اما صدای مردم آن منطقه در پشت درهای بسته جایی نداشت.
ریشههای این کنگره به پیمان سناستفانو بازمیگشت؛ پیمانی که روسیه پس از پیروزی نظامی به عثمانی تحمیل کرده و بلغارستانی بزرگ و وابسته به خود ایجاد کرده بود. لندن و وین این دستاورد را تهدیدی برای موازنه قدرت خود دیدند. بریتانیا نگران نزدیکی روسیه به آبهای گرم و مسیرهای استراتژیک بود و اتریش-مجارستان از رشد جریانهای اسلاو بیم داشت. نتیجه آن شد که قدرتهای اروپایی نه برای دفاع از حقوق ملتهای بالکان، بلکه برای حفظ تعادل میان خود، خواستار بازنگری شدند. بلغارستان تجزیه و کوچک شد، اداره بوسنی و هرزگوین به اتریش-مجارستان واگذار گردید (هرچند به ظاهر همچنان بخشی از عثمانی باقی ماند)، استقلال صربستان، رومانی و مونتهنگرو به رسمیت شناخته شد، و بریتانیا کنترل قبرس را به دست آورد.
آنچه در برلین رخ داد، بازاری برای تقسیم نفوذ بود. استقلالهایی که اعلام شد، در چارچوب ملاحظات قدرتهای بزرگ تعریف شده بودند، نه بر اساس روند طبیعی اراده مردم. غیبت واقعی ملتها در تصمیمگیری، الگویی را تثبیت کرد که بعدها در توافقات استعماری دیگر نیز تکرار شد: قدرتهایی که هزاران کیلومتر دورتر مینشستند و بدون شناخت عمیق از بافت محلی، مرزها و دولتها را طراحی میکردند. پیامد چنین رویکردی معمولاً بیثباتی طولانیمدت بود. بسیاری از پژوهشگران بخشی از بحرانهای بعدی بالکان - از جنگهای قومی گرفته تا رقابتهای ناسیونالیستی که در نهایت به ترور سارایوو و آغاز جنگ جهانی اول انجامید - را ریشه در همان تصمیمات ۱۸۷۸ میدانند. البته عوامل متعدد دیگری نیز نقش داشتند، اما نمیتوان انکار کرد که این کنفرانس بسیاری از مسائل را به جای حل کردن، به تعویق انداخت و با ترسیم مرزها بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی، زمینه انباشت تنش را فراهم کرد.
کنگره برلین بازتاب نگرشی بود که اروپا در قرن نوزدهم نسبت به جهان پیرامون خود داشت. قدرتهای استعماری خود را نه تنها برتر، بلکه محق در تعیین سرنوشت دیگران میدانستند. مفاهیمی مانند «رسالت تمدنساز» در ظاهر از پیشرفت سخن میگفتند، اما در عمل ابزاری برای مشروعیتبخشی به سلطه بودند. این منطق بعدها در آفریقا، غرب آسیا و نقاط دیگر جهان نیز به اشکال مختلف تکرار شد.
تحقیر رسمی یک ملت
دهم اوت ۱۹۲۰، در کارخانه چینیسازی شهر سور فرانسه، سندی امضا شد که نه صلح، بلکه نقشه صریح تقسیم یک امپراتوری شکستخورده بود. نمایندگان سلطان محمد ششم زیر فشار اشغال نظامی و تهدید، پیمان را پذیرفتند.
جنبش ملی ترکیه از همان ابتدا آن را خیانت میدانست، اما در آن لحظه قدرت جلوگیری از امضا را نداشت. این سند محصول کنفرانسهای سانرمو و لندن و ادامه منطقی توافقهای مخفیانه سایکس-پیکو بود. قدرتهای غربی - بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان به عنوان ابزار دست آنها - امپراتوری عثمانی را نه بر اساس اصول خودمختاری ملتها، بلکه بر پایه منافع امپریالیستی خود تکهتکه کردند. منطقه ازمیر و بخشهایی از غرب آناتولی به یونان واگذار شد تا رؤیای «مگالی ایده» تحقق یابد. جنوب آناتولی حوزه نفوذ ایتالیا و فرانسه شد. تنگههای بسفر و داردانل بینالمللی و غیرنظامی اعلام گردید تا کنترل غرب بر مسیرهای دریایی تضمین شود. استانبول عملاً تحت نظارت متفقین قرار گرفت.
کنترل اقتصادی و نظامی عمق استعمارگری پیمان را آشکار میکرد. ارتش عثمانی به حدود پنجاه هزار نفر محدود شد، نیروی هوایی منحل و ناوگان تقریباً نابود گشت. امور مالی و بودجه تحت نظارت کمیسیون متفقین قرار گرفت و کاپیتولاسیونهای قدیمی احیا شد. این یعنی نه تنها سرزمین، بلکه حاکمیت اقتصادی و دفاعی نیز از میان رفت. انگیزههای واقعی فراتر از شعارهای لیبرالی ویلسون، در نفت موصل، مسیرهای تجاری و امنیت امپراتوری بریتانیا ریشه داشت. فرانسه نیز سهم خود از سوریه و لبنان را میخواست. پیمان سور در واقع رسمیسازی غارت پس از جنگ بود که زیر پوشش «قیمومت» جامعه ملل پنهان شده بود.
این پیمان چنان افراطی بود که حتی در برخی جنبهها از پیمان ورسای با آلمان سختگیرانهتر محسوب میشد و بلافاصله مقاومت ملی را برانگیخت. مجلس ملی بزرگ در آنکارا آن را نپذیرفت و جنگ استقلال آغاز شد. ارتشهای یونانی، فرانسوی و ارمنی که با حمایت غرب وارد آناتولی شده بودند، یکی پس از دیگری شکست خوردند.
نتیجه این مقاومت، جایگزینی پیمان سور با پیمان لوزان در ۱۹۲۳ بود. لوزان مرزهای جمهوری ترکیه را تثبیت کرد و بسیاری از مفاد تحقیرآمیز را باطل ساخت. اما این تغییر نه از روی ندامت غرب، بلکه به دلیل شکست نظامی و تغییر موازنه قدرت رخ داد. وعدههای استقلال به کردها و برخی تعهدات نسبت به ارمنستان نیز به راحتی فراموش شد، چون دیگر منافع امپریالیستی ایجاب نمیکرد. پیمان سور میراثی از بیاعتمادی عمیق برجای گذاشت که هنوز در ترکیه با عنوان «سندروم سور» شناخته میشود؛ باوری که غرب را همواره در حال توطئه برای تجزیه و تضعیف ترکیه میبیند. این سند نه تنها مرزهای غرب آسیا را آشفته کرد، بلکه با ایجاد انتظارات برآوردهنشده، بذر درگیریهای طولانیمدت را کاشت. ریاکاری غرب در این پیمان به اوج خود رسید: در حالی که از حق تعیین سرنوشت ملتها سخن میگفتند، سرزمینهای عربی را به قیمومت تبدیل کردند و آناتولی را میان خود تقسیم نمودند.
از استعمار کلاسیک تا امپراتوری غیررسمی
پس از جنگ جهانی دوم و تضعیف شدید امپراتوریهای بریتانیا و فرانسه، ایالات متحده عملاً رهبری نظم امپریالیستی غرب را بر عهده گرفت. بحران سوئز ۱۹۵۶ و خروج تدریجی بریتانیا از شرق سوئز، همراه با شکست فرانسه در الجزایر و هندوچین، موقعیت استعماری کلاسیک را از میان برد. در مقابل، آمریکا با نهادهایی مانند برتونوودز، دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، ناتو و شبکهای گسترده از پایگاههای نظامی، هژمونی خود را تثبیت کرد.
در غرب آسیا، که پیشتر میدان رقابت بریتانیا و فرانسه بود، واشنگتن با حمایت از رژیمهای وابسته، کنترل جریان نفت و بعدها مداخلات نظامی مستقیم، همان اهداف قدیمی - تضمین دسترسی به منابع انرژی، کنترل مسیرهای استراتژیک و مهار رقبای بالقوه - را با ابزارهای جدید پیش برد. تفاوت اصلی در شکل است نه در ماهیت. استعمار مستقیم جای خود را به امپراتوری غیررسمی، تحریمهای اقتصادی، جنگهای نیابتی، حمایت از متحدان منطقهای و پروژههای تغییر رژیم داد. از دکترین کارتر که خلیجفارس را منطقه منافع حیاتی آمریکا اعلام کرد تا جنگهای آغاز قرن بیستویکم و حضور نظامی پایدار در منطقه، شواهد نشان میدهد که غرب - اینبار به رهبری آمریکا - همچنان در پی حفظ برتری ژئوپلیتیک و اقتصادی خود است.
جنگ جهانی اول نیز از بسیاری جهات امتداد همان منطق رقابت امپریالیستی بود. قدرتهای بزرگ اروپایی که طی قرن نوزدهم بخش عمده جهان را میان خود تقسیم کرده بودند، اکنون بر سر مستعمرات، بازارها و موازنه قدرت وارد نبردی تمامعیار شدند. میلیونها نفر جان باختند و بخش بزرگی از اروپا ویران شد، اما ریشه این خشونت را باید در ساختار رقابت استعماری جستوجو کرد. با این حال، روایت غالب غرب از این جنگ بیش از آنکه بر نقش امپریالیسم تأکید کند، بر دفاع از آزادی و تمدن متمرکز شد.
نابرابری امروز و پرسش از نظم بینالمللی
پیامدهای این پروژههای استعماری تنها به گذشته محدود نماند. شکاف عمیق توسعه میان کشورهای شمال و جنوب، وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین، و تمرکز سرمایه و فناوری در غرب، بدون توجه به تاریخ استخراج نابرابر منابع قابل فهم نیست. بخش قابل توجهی از ثروتهایی که امروز در اختیار دولتها و شرکتهای بزرگ چندملیتی غربی قرار دارد، محصول قرنها انتقال سرمایه از مستعمرات سابق است.
امروز هنگامی که کشورهای غربی از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» سخن میگویند، این پرسش مطرح میشود که این قواعد چگونه شکل گرفته و چه کسانی در تدوین آن نقش داشتهاند. بسیاری در جهان جنوب معتقدند بخش مهمی از این نظم، بازتاب موازنه قدرتی است که پس از قرنها استعمار و سلطه نظامی شکل گرفته است. مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه، تحریمهای یکجانبه یا تغییر رژیم، در مواردی امتداد همان منطقی تلقی میشود که روزگاری استعمار را با شعار «متمدنسازی» توجیه میکرد. تفاوت شاید تنها در زبان و ابزارها باشد: دیروز شمشیر، صلیب و کشتیهای جنگی؛ امروز سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و حقوقی.
از کلمب تا کنگره برلین و از آنجا تا پیمان سور، یک خط ممتد قابل مشاهده است: قدرتهای بزرگ هرگاه منافعشان ایجاب کند، حتی اصول اعلامشده خود را زیر پا میگذارند و ملتها را به مهرههایی در بازی ژئوپلیتیک تبدیل میکنند. تاریخ اگر تنها برای ستایش فاتحان روایت شود، به ابزاری برای تکرار همان الگوهای سلطه تبدیل خواهد شد. اما اگر با نگاه انتقادی و چندجانبه خوانده شود، میتواند به فهم بهتر جهان امروز و جلوگیری از بازتولید چرخههای خشونت و نابرابری کمک کند.
آینده نباید بر پایه فراموشی گذشته بنا شود. بازخوانی این سه نقطه عطف نه برای نفی دستاوردهای علمی یا فرهنگی غرب، بلکه برای کاملتر کردن حافظه جمعی بشر و شنیدن صدای کسانی است که قرنها در حاشیه روایتهای رسمی قرار گرفتهاند. قدرت اگر با حافظه تاریخی همراه نباشد، میتواند خطرناکتر از همیشه عمل کند. تمدن غرب طی چند قرن گذشته توانسته بخش بزرگی از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را شکل دهد، اما روایت رسمی آن از گذشته همواره با انتقادهایی درباره گزینشی بودن و نادیده گرفتن رنج ملتهای استعمارشده همراه بوده است. تنها با پذیرش این واقعیت است که میتوان از چرخه تکرار سلطه خارج شد و به سوی نظمی حرکت کرد که بیش از منافع مرکز، کرامت انسانهای پیرامون را جدی بگیرد.
حافظه گزینشی و بازتولید سلطه در عصر اطلاعات
در دهههای اخیر، با گسترش رسانههای جهانی و شبکههای ارتباطی، انتظار میرفت که روایتهای حاشیهای و صدای ملتهای استعمارشده آسانتر به مرکز توجه برسد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، بازتولید هوشمندانه همان سلسلهمراتب قدیمی در قالبهای تازه است. الگوریتمهای جستوجو، پلتفرمهای خبری بزرگ و نظامهای آموزشی غالب همچنان تمایل دارند تاریخ را از زاویه قدرتهای مرکز روایت کنند و پیچیدگیهای رنج و مقاومت را به حاشیه برانند. در نتیجه، حتی در عصر دسترسی ظاهراً آزاد به اطلاعات، حافظه جمعی بشر همچنان تحت تأثیر فیلترهایی قرار دارد که دههها پیش در اتاقهای دیپلماسی و دفاتر استعماری شکل گرفته بودند.
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده این فرآیند، نقش نهادهای فرهنگی و علمی در تثبیت روایت مسلط است. موزههای بزرگ اروپایی و آمریکای شمالی که هزاران شیء غارتشده از قارههای مختلف را در خود جای دادهاند، اغلب بدون اشاره کافی به خشونت فرآیند جمعآوری، این اشیاء را به عنوان میراث «جهانی» به نمایش میگذارند. کتابهای درسی تاریخ در بسیاری از کشورها نیز همچنان «عصر اکتشافات» را با لحنی ستایشآمیز معرفی میکنند و جزئیات جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی نابودی جوامع بومی را به پاورقیها یا صفحات پایانی میسپارند. این گزینش نه تصادفی، بلکه بخشی از سازوکاری است که سلطه را از طریق کنترل حافظه تداوم میبخشد.
مقاومت در برابر این روایت نیز اشکال تازهای یافته است. جنبشهای بومی در آمریکای لاتین، آفریقا و اقیانوسیه طی سالهای اخیر با استفاده از ابزارهای دیجیتال، آرشیوهای محلی و روایتهای شفاهی، تلاش کردهاند تاریخ خود را از نو بنویسند. این تلاشها گاه با مقاومت نهادی روبهرو شدهاند؛ از انکار رسمی گرفته تا برچسبزنی سیاسی. با این وجود، رشد آگاهی عمومی نسبت به میراث استعمار نشان میدهد که انحصار روایت دیگر به سادگی گذشته قابل حفظ نیست. هرچه نسلهای جدید به اسناد و شواهد بیشتری دسترسی پیدا میکنند، شکاف میان روایت رسمی و تجربه زیسته عمیقتر میشود.
اقتصاد سیاسی معاصر نیز همچنان بازتاب همان ساختارهای کهن است. شرکتهای چندملیتی که ریشه در سرمایههای انباشتهشده دوران استعمار دارند، امروز از طریق قراردادهای استخراج منابع، مالکیت معنوی و زنجیرههای تأمین جهانی، شکل تازهای از وابستگی را بازتولید میکنند. کشورهای تولیدکننده مواد خام اغلب ناچارند در چارچوب قواعدی بازی کنند که دههها پیش و بدون مشارکت واقعی آنان نوشته شده است. این وضعیت باعث میشود حتی پس از کسب استقلال سیاسی، بسیاری از ملتها همچنان در مدار اقتصادی مرکز باقی بمانند و امکان انباشت مستقل سرمایه را محدود ببینند.
در نهایت، معضل اصلی امروز نه صرفاً بازخوانی گذشته، بلکه ساختن چارچوبی است که در آن عدالت تاریخی به ابزاری برای شکلدهی آینده تبدیل شود. بدون پذیرش مسئولیت جمعی نسبت به میراث سلطه، شعارهای جهانشمول درباره حقوق بشر و توسعه پایدار همواره در معرض اتهام دوگانگی خواهند بود. تاریخ نشان داده است که قدرتهایی که حافظه را کنترل میکنند، در بلندمدت نیز قادرند قواعد بازی را به نفع خود بازنویسی کنند. تنها با شکستن این انحصار و گشودن فضای واقعی برای روایتهای متکثر است که میتوان امید داشت چرخه نابرابری و فراموشی گزینشی متوقف شود.
در پایان این بازخوانی، آنچه بیش از همه برجسته میشود این است که تاریخ سلطه هرگز صرفاً مجموعهای از رخدادهای گذشته نیست، بلکه الگویی زنده و بازتولیدشونده است که با تغییر ابزارها و زبانها، همچنان بر مناسبات قدرت در جهان امروز اثر میگذارد؛ الگویی که اگر با حافظه انتقادی و صدای کسانی که بهای آن را پرداختهاند مواجه نشود، خطر تکرار چرخههای نابرابری و فراموشی گزینشی را همواره زنده نگه میدارد و مانع از شکلگیری نظمی میشود که در آن کرامت انسانها بر محاسبات ژئوپلیتیکی و منافع مرکز اولویت داشته باشد. تنها زمانی میتوان به گسست از این چرخه امید بست که روایتهای حاشیهای به متن اصلی راه یابند، مسئولیت تاریخی به رسمیت شناخته شود و قدرتهای مسلط بپذیرند که پایداری واقعی نه از راه کنترل حافظه، بلکه از مسیر عدالت و مشارکت برابر ممکن است. در غیر این صورت، جهان همچنان میان شعارهای جهانشمول و واقعیتهای نابرابر گرفتار خواهد ماند و هزینه این شکاف را نسلهای آینده نیز خواهند پرداخت.