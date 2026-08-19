با نخستین پرواز بزرگ‌ترین هواپیمای تمام برقی جهان یک رکورد دیگر شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هواپیمای نمایشیX۱ متعلق به شرکت «هارت ارواسپسی» با وزن یازده‌هزار و 340 کیلوگرم در ۱۲ آگوست ۲۰۲۶ میلادی برای نخستین‌بار به مدت ۲۷ دقیقه بر فراز آسمان پلتسبرگ در نیویورک پرواز کرد.

در این هواپیما که موتورهای تمام برقی کار می‌کند به طور خاص از باتری‌هایی استفاده شده که به مدت نیم‌قرن به کار می‌روند و برخی دیگر از ۲۰۲۰ میلادی مجوز دریافت کرده‌اند. اما چنین ماشین‌هایی با وجود پیشرفت قابل‌توجه با مشکل مقیاس‌بندی روبه‌رو هستند. ساخت هواپیمای یک‌نفره یا حتی هواپیمای مسافری که قادر به حمل چند مسافر باشد یک مسئله است اما رسیدن به مقیاس و وزن موردنیاز هواپیماهای تجاری که بتوانند از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشند، مسئله کاملاً متفاوتی است.

هواپیمای نمایشی «هارت ارواسپیس» با طول بال ۳۲ متر نقطه عطفی در این زمینه به حساب می‌آید. اندازه X۱ با هواپیماهای توربوپراپ منطقه‌ای قابل مقایسه است. وزن هواپیمای مذکور هنگام بلندشدن از زمین بسیار کمتر از هواپیماهای دیگر مانند «De Havilland Canada Dash ۸-Q۳۰۰» با وزن نوزده‌هزار و 500 کیلوگرم است.

این محدودیت در تمام هواپیماهای تمام برقی که در آنها باتری با تراکم انرژی کمتری نسبت به هواپیماهای سوختی وجود دارد، مشترک است. از سوی دیگر هرچند مخزن سوخت حین پرواز سبک‌تر می‌شود اما وزن باتری همچنان یکسان باقی می‌ماند که به سرعت وزن مرده تبدیل می‌شود.

پرواز اخیر X۱ نه‌تنها برای نمایش قابلیت ساخت و پرواز چنین هواپیمای تمام برقی، بلکه همچنین برای کمک به برآورده‌سازی الزامات گواهی‌نامه FAA انجام شد. تست مذکور برای دریافت گواهینامه ویژه صلاحیت پروازی FAA در رده آزمایشی انجا شد. ارتفاع هواپیما در مدت زمان ۲۷ دقیقه‌ای آزمایش به ۳۳۵ متر رسید.