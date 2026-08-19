کد خبر: ۳۳۶۳۷۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
تفکر و تدبر در آیات قرآن تفسیر به رأی نیست
«یکی دیگر از حجب که مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است، اعتقاد به آن است که جز آنچه مفسرین نوشته یا فهمیدهاند کسی را حق استفاده از قرآن شریف نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را به تفسیر به رأی که ممنوع است، اشتباه نمودهاند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطل، قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری کرده و آن را به کلی مهجور کردهاند.» (1)
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1- آدابالصلوه، امام خمینی(ره)، ص 209