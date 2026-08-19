کد خبر: ۳۳۶۳۶۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
جهنم، عاقبت کسانی که به آموزههای قرآن عمل نمیکنند
پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «روز قیامت آتش جهنم با سه دسته حرف میزند: 1- زمامدار 2- قاری قرآن 3- سرمایهدار. به زمامدار میگوید: ای کسی که خدا به تو قدرت داد ولی به عدالت رفتار نکردی و پس او را به کام خود فرو میبرد، مانند یک پرنده قوی که دانه کنجد را میخورد. و به قاری میگوید: ای کسی که در پوشش قرائت قرآن خودنمایی و جلب عواطف کردی ولی در اثر عمل نکردن به قرآن با خدا به مبارزه برخاستی و سپس او را روانه جهنم میکند. و به سرمایهدار میگوید: «ای کسی که خداوند ثروت فراوانی به تو ارزانی فرمود، ولی به خاطر بخل حاضر نشدی حتی مقدار کمی از مالت را در راه خدا قرض دهی و سپس او را به کام جهنم فرو میبرد.» (1)
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1- مستدرکالوسایل، ج 1، ص 291