آغاز پروازهای جدید بندرعباس به اهواز

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان، از برقراری پروازهای جدید شرکت هواپیمایی کارون در مسیر بندرعباس به اهواز خبر داد.

کاظم توسلی گفت: این اقدام در راستای پاسخگویی به تقاضای بالای مسافران و تقویت ارتباطات هوائی میان استان‌های جنوب کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت این کریدور پرتردد، افزود که این افزایش ظرفیت، گامی مهم در جهت تسهیل جابه‌جایی مسافران و کاهش زمان سفر در این مسیر استراتژیک محسوب می‌شود.

طبق برنامه عملیاتی اعلام شده، این پروازهای جدید از تاریخ سه‌شنبه

۲۷ مرداد‌ماه به‌صورت رسمی آغاز شده و در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته در مسیر بندرعباس به اهواز انجام خواهد شد.