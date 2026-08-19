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کد خبر: ۳۳۶۳۶۷
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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آغاز پروازهای جدید بندرعباس به اهواز

بندرعباس- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان، از برقراری پروازهای جدید شرکت هواپیمایی کارون در مسیر بندرعباس به اهواز خبر داد.
کاظم توسلی گفت: این اقدام در راستای پاسخگویی به تقاضای بالای مسافران و تقویت ارتباطات هوائی میان استان‌های جنوب کشور صورت گرفته است.
 وی با اشاره به اهمیت این کریدور پرتردد، افزود که این افزایش ظرفیت، گامی مهم در جهت تسهیل جابه‌جایی مسافران و کاهش زمان سفر در این مسیر استراتژیک محسوب می‌شود.
طبق برنامه عملیاتی اعلام شده، این پروازهای جدید از تاریخ سه‌شنبه 
۲۷ مرداد‌ماه به‌صورت رسمی آغاز شده و در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته در مسیر بندرعباس به اهواز انجام خواهد شد.

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