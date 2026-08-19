یاران خراسانی رهبر شهید محفل «امین ایران» را برگزار میکنند
مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ویژه برنامه «امین ایران» با محوریت «یاران خراسانی» در چهلمین روز شهادت رهبر با حضور گسترده چهرههای سیاسی، فرهنگی و قرآنی در مشهد خبر داد.
حسین مسگرانی با اعلام این خبر به ایرنا گفت: با توجه به جایگاه والای رهبر شهید در حوزه قرآن و نقش ایشان به عنوان یک رهبر قرآنی، تصمیم بر آن شد تا به مناسبت چهلم قائد امت، برنامههای ویژهای در سطح استان خراسان رضوی برگزار شود.
وی توضیح داد: «یاران خراسانی» برنامهای است که پیشتر برگزار میشده است، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اربعین رهبر شهید در مشهد مقدس برگزاری این برنامه تحت عنوان «امین ایران» بود که تخلص رهبر شهید به شمار میرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: این رویداد با همکاری نهادهای مهم از جمله بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)، آستان قدس رضوی و استانداری خراسان رضوی در حال برگزاری است و استاندار نیز از برگزاری این برنامه در قالب ویژه برنامه «امین ایران» استقبال کردهاند.
مسگرانی خاطرنشان کرد: این محفل بزرگ با حضور نمایندگان مجلس، وزرای خراسانی دولت چهاردهم، نویسندگان، هنرمندان و طیفی از یاران فرهنگی و اجتماعی در حوزههای دینی و علمی برگزار میشود تا ضمن تجلیل از جایگاه ایشان، سلسله نشستهای بعدی نیز در ادامه این مسیر
تداوم یابد.