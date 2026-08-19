فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۳۶۶
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

یاران خراسانی رهبر شهید محفل «امین ایران» را برگزار می‌کنند

مشهد- خبرنگار کیهان‌:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ویژه برنامه «امین ایران» با محوریت «یاران خراسانی» در چهلمین روز شهادت رهبر با حضور گسترده چهره‌های سیاسی، فرهنگی و قرآنی در مشهد خبر داد.
حسین مسگرانی  با اعلام این خبر به ایرنا گفت: با توجه به جایگاه والای رهبر شهید در حوزه قرآن و نقش ایشان به عنوان یک رهبر قرآنی، تصمیم بر آن شد تا به مناسبت چهلم قائد امت، برنامه‌های ویژه‌ای در سطح استان خراسان رضوی برگزار شود.
وی توضیح داد: «یاران خراسانی» برنامه‌ای است که پیش‌تر برگزار می‌شده است، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اربعین رهبر شهید در مشهد مقدس برگزاری این برنامه تحت عنوان «امین ایران» بود که تخلص رهبر شهید به شمار می‌رفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: این رویداد با همکاری نهادهای مهم از جمله بنیاد فرهنگی امام رضا‌(ع)، آستان قدس رضوی و استانداری خراسان رضوی در حال برگزاری است و استاندار نیز از برگزاری این برنامه در قالب ویژه برنامه «امین ایران» استقبال کرده‌اند.
مسگرانی خاطرنشان کرد: این محفل بزرگ با حضور نمایندگان مجلس، وزرای خراسانی دولت چهاردهم، نویسندگان، هنرمندان و طیفی از یاران فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌های دینی و علمی برگزار می‌شود تا ضمن تجلیل از جایگاه ایشان، سلسله نشست‌های بعدی نیز در ادامه این مسیر 
تداوم یابد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حلول روح «لیاخوف» در کالبد اصلاح‌طلبان

تفاهم‌نامه!(گفت و شنود)

ایران مصمم‌تر از ابتدای جنگ آماده شکستن محاصره آمریکاست

پیام‌های نهفته در احکام فرماندهان نظامی(یادداشت میهمان)

کاری از تفاهم ساخته نیست دستورکار امروز شکستن محاصره است

بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ سیاست خارجی آمریکا در جنگ با ایران رقم خورد

آمریکا، ایران را از خیابان‌هایش بشناسد نه از گزارش اتاق‌های فکر

بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی، شریانی راهبردی برای مدیریت ترافیک و کریدور شمال‌- جنوب کشور

کارت زرد مجلس به وزیر کشاورزی درباره نهاده‌های دامی

درخواست انحلال سازمان سیا