بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مازندرانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

ساری- خبرنگار کیهان:

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل حدود نیمی از جمعیت استان، زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: از این تعداد

۷۲۵ هزار و ۵۹۱ نفر عضو صندوق‌های بیمه روستایی و ایرانیان هستند که از پوشش بیمه‌ای رایگان

برخوردارند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به وجود یک‌هزار و ۸۶ بیمار دیالیزی در استان گفت: سال گذشته حدود ۶ همت برای درمان این بیماران هزینه شد؛ در حالی که ۲۰ درصد جمعیت مازندران به دیابت و ۳۰ درصد به فشارخون مبتلا

هستند.

دکتر ذوالفقار تقوی مدیرکل بیمه سلامت مازندران در نشست خبری سالروز تاسیس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های بیمه سلامت مازندران اظهار کرد: افزایش بیماران دیالیزی در استان ارتباط مستقیمی با شیوع بیماری‌های دیابت و فشارخون دارد و کنترل این بیماری‌ها می‌تواند از بروز عوارض و هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری کند.

تقوی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه، کاهش سهم پرداختی از جیب مردم برای دریافت خدمات سلامت است و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، این سهم باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی افزایش پوشش بیمه سلامت را از دیگر اهداف مهم برنامه هفتم دانست و افزود: پوشش بیمه سلامت برای جمعیت ایرانی باید از ۹۵ درصد در سال پایه به ۱۰۰ درصد در پایان برنامه برسد تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی افزایش

یابد.

تقوی ادامه داد: شناسایی و کنترل دیابت، فشارخون و اختلالات چربی خون از شاخص‌های مهم برنامه پزشک خانواده است و هر اندازه این بیماری‌ها بهتر کنترل شوند، می‌توان انتظار داشت عوارض و هزینه‌های درمانی ناشی از آنها نیز کاهش

یابد.

وی همچنین کاهش عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سکته قلبی در سنین زیر ۵۵ سال را از دیگر اهداف حوزه سلامت عنوان کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: از مجموع ۱۳۰ گروه بیماری، بیمه ۵۱ بیماری خاص «به‌صورت رایگان» انجام می‌پذیرد و تاکنون حدود ۱۴ هزار بیمار در مازندران نشان‌دار شده‌اند.

تقوی همچنین با اشاره به خدمات درمان ناباروری در استان افزود: بیمه سلامت با هفت مرکز درمان ناباروری در مازندران قرارداد دارد و زوجین می‌توانند برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه کنند؛ به‌گونه‌ای که در مراکز دولتی ۹۰ درصد و در مراکز خصوصی ۷۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش قرار می‌گیرد.