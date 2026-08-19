بدون رسانه شایعه جای حقیقت را میگیرد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: اگر همه رسانهها تنها برای یک روز فعالیت خود را متوقف کنند، جامعه با حجم گستردهای از شایعات و روایتهای نادرست مواجه میشود. رسانه یکی از پایههای اصلی آرامش روانی جامعه و مدیریت افکار عمومی به شمار میرود.
سید مهدی سیدیننیا، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگهای اخیر، رسانه را یکی از ارکان اصلی ایجاد تعادل و آرامش در جامعه دانست و اظهار داشت: رسانهها با ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و مسئولان، انتقال مطالبات جامعه و انعکاس عملکرد دستگاهها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی ایفا میکنند. وی با تأکید بر اینکه رسانه تنها ابزار انتشار خبر نیست، افزود: اگر همه رسانهها حتی برای یک روز فعالیت خود را متوقف کنند، جامعه با موجی از شایعات، اخبار غیررسمی و روایتهای نادرست روبهرو خواهد شد و همین موضوع نشان میدهد رسانه یکی از پایههای اصلی مدیریت افکار عمومی و آرامش روانی جامعه است.سیدیننیا با اشاره به جایگاه مطالبهگری رسانهها بیان کرد: اقتدار رسانه زمانی معنا پیدا میکند که مسئولان در برابر پرسش خبرنگاران احساس مسئولیت و پاسخگویی داشته باشند. رسانه باید بتواند با نگاه کارشناسی، مسائل جامعه را مطرح و زمینه اصلاح امور را فراهم کند.
سیدیننیا در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات اقتصادی رسانهها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مسکن، بیمه، امنیت شغلی، کاغذ و چاپ از دغدغههای مهم خبرنگاران است، اما حمایت از رسانهها نباید تنها به این مسائل محدود شود و باید برای تقویت ساختارهای حرفهای و ایجاد حمایتهای پایدار نیز برنامهریزی شود. وی از پایان قرارداد مجتمع فرهنگی فرشچیان خبر داد و افزود: تلاش میشود بخشی از ظرفیت این مجموعه پس از تحویل، در اختیار فعالیتهای فرهنگی و رسانهای قرار گیرد.