مرحله جدید ساخت سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شد

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

در شرایط خاص کنونی کشور و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، چرخ تولید و اجرای پروژه‌ها در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) همچنان با اتکا به توان متخصصان و ظرفیت‌های داخلی در حرکت است و پروژه‌های این مجتمع مطابق برنامه دنبال می‌شوند؛ در همین چارچوب، پروژه ساخت سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز با پیشرفت مناسب در حال اجراست و با پایان ساخت تیرورق‌ها، مرحله ساخت و کلاف‌بندی طبقات این سکو آغاز می‌شود.

محمدمهدی تعبدی، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: یکی از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور در حوزه سازه‌های فراساحلی در ایزوایکو در حال اجراست که طی آن، مراحل مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوی فاز ۱۱

پارس جنوبی بر عهده این مجتمع قرار دارد.

وی با بیان اینکه پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است، افزود: ابعاد این سکو حدود ۲۴ در ۲۰ متر می‌باشد. وزن سکو حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تن است که با احتساب متعلقات، وزن کل سازه به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.

تعبدی ادامه داد: بخش مهندسی پروژه در حال حاضر به حدود ۹۰ درصد پیشرفت رسیده و پیشرفت بخش خرید نیز حدود ۶۰ درصد است. همچنین اغلب اقلامی که زمان ساخت و تأمین طولانی‌تری دارند سفارش‌گذاری شده‌اند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات ساخت سکو گفت: در حال حاضر ساخت طبقات سکو در حال انجام است و عملیات ساخت با تولید تیرورق‌ها آغاز شد. تعبدی افزود: خوشبختانه عملیات ساخت تیرورق‌ها به مرحله نهائی رسیده و فرآیند تحویل نهائی آن‌ها در حال انجام است. همچنین عملیات ساخت و کلاف‌بندی طبقات آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: این سکو دارای چهار طبقه است که در مرحله جدید، طبقات به‌صورت صفحه‌ای ساخته و پس از تکمیل، در محل اصلی پروژه روی پایه‌ها جایگذاری و به‌صورت نهائی روی یکدیگر نصب خواهند شد. مدیر گروه سازه‌های دریایی و فراساحلی ایزوایکو با تأکید بر اهمیت این پروژه در صنعت نفت و گاز کشور گفت: پروژه فاز ۱۱ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که کشور در حال حاضر با ناترازی و کمبود انرژی مواجه است و راه‌اندازی این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید و کمک به جبران ناترازی انرژی کشور داشته باشد.