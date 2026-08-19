همدان- خبرنگار کیهان:

استاندار همدان با هشدار جدی به مدیرانی که در اجرای مصوبات شورای مسکن استان کوتاهی می‌کنند، گفت: اجرا نکردن مصوبات و تصمیمات این شورا، ترک فعل محسوب می‌شود و در صورت احراز کوتاهی، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

حمید ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری پروژه‌های آموزشی در کوی پرواز، اظهار کرد: مصوبات جلسات باید اجرایی شود و هیچ مدیری نمی‌تواند مصوبه‌ای را ماه‌ها پس از تصویب، بدون اقدام

باقی بگذارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی مسکن نیز به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، بر ضرورت استفاده صحیح و هدفمند از منابع موجود تأکید کرد و افزود: با وجود محدودیت منابع، پروژه‌های آموزشی در طرح‌های نهضت ملی مسکن نباید به دلیل تعلل یا بلاتکلیفی دستگاه‌های متولی متوقف بماند.

استاندار همدان خواستار تعیین تکلیف سریع مسئولیت دستگاه‌های متولی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های آموزشی شد و تأکید کرد: مردم نباید هزینه اجرا نشدن مصوبات، تأخیر دستگاه‌ها و تغییرات مدیریتی را پرداخت کنند.

وی افزود: صورت‌جلسات قبلی باید به‌دقت بررسی و مشخص شود هر دستگاه چه تعهداتی داشته و کدام مصوبات اجرا نشده است تا مدیر مربوطه درباره علت تأخیر پاسخگو باشد.

ملانوری‌شمسی همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی پروژه کوی پرواز همدان گفت: یک‌هزار و ۶۲۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط این پروژه تا هفته دولت به مرحله انتخاب واحد خواهند رسید.