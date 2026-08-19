ساری- خبرنگار کیهان:

همان‌گونه که عملکرد پیامبر در جنگ با کفار فوق‌العاده درخشان بود کارنامه قابل تحسین ملت ایران قطعاً مورد تأیید رسول رب‌العالمین قرار خواهد گرفت.

آیت‌الله محمدی لائینی نماینده مقام معظم رهبری در یادواره پنج شهید روستای ابچین بخش هزارجریب نکا با اشاره به جهاد، انفاق، مساوات، بذل جان و مال و ایستادگی ملت ایران در جنگ 8 ساله، شرارت‌های گروه‌های معاند و مزدور در مرزها، مقابله با سرسپردگان ایادی استکبار در داخل، آشوب‌های فتنه‌گران در چندین مقطع به بهانه‌های مختلف، کودتای دی‌ماه سال گذشته‌، دو جنگ 12 روزه و جنگ رمضان گفت: کارنامه ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی و ارزش‌های الهی و حفظ نظام اسلامی از حساب و کتاب خارج شده و قطعاً بیان این عملکرد یکپارچه و منسجم مورد تقدیر و تأیید پیامبر اعظم قرار خواهد گرفت.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده مقام معظم رهبری و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیامبر مکرم همواره خطر بنی امیه را به مردم گوشزد می‌کرد اما مردم با مکر و حیله بنی‌امیه غافل می‌شدند افزود: ملت بصیر و شجاع ایران هرگز گوش به یاوه‌گویی‌های بنی‌امیه‌های زمان نداده و از ولایت حمایت می‌کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی «سلطنت‌طلبان، منافقین، داعشی‌های خونخوار، اغتشاشگران داخلی بدتر از داعش» را ‌ساخته و پرداخته صهیونیست‌ها و بنی‌امیه‌های زمان دانست و گفت: برای اینکه بنی‌امیه‌ها و یزید‌های‌ زمان و صهیونیست‌های پلید بر ایران مسلط نشوند مردم ایران با توکل بر خدا در مقابل همه زر و زور کشورهای غربی و ایادی آنها در منطقه با قدرت ایستاد و قطعاٌ پیروزی از آن این ملت مقاوم خواهد بود.

وی در ادامه ضمن تحسین ملت ایران در اجتماعات شبانه این حضور و همدلی را قوت قلب مقام معظم رهبری، رزمندگان اسلام و گروه‌های

مقاومت دانست.