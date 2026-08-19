تکرار سناریوی خونین غزه در کرانه باختری
رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی و تمرکز رسانهها بر تبعات جهانی جنگ ایران، چراغ خاموش در حال تکرار سناریوی نسل کشی غزه در کرانه باختری است.
آنچه در ماههای اخیر در کرانه باختری اشغالی رخ میدهد، نه حوادثی پراکنده و نه واکنشی به تحریکات فلسطینیان، بلکه حلقهای از یک طرح منسجم و حسابشده برای تکرار سناریوی غزه در این منطقه است. آنچه این جنایت را هولناکتر میکند، غفلت جامعه جهانی است که ذهنش درگیر تبعات جنگ ایران با دو قدرت اتمی شده تا رژیم کودککش اسرائیل، تا در سایه این غفلت، کرانه باختری را به خون بکشد.
نسلکشی با چراغ خاموش!
در حالی که رسانههای جهان لحظه به لحظه تحولات تجاوز آمریکا به ایران و پاسخ قاطع ایران به این تجاوز را پوشش میدهند، کرانه باختری به صحنهای برای توحش روزافزون صهیونیستها تبدیل شده است. در تازهترین اقدام، نظامیان صهیونیست در یورشهای گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله الخلیل، نابلس، قلقیلیه، طولکرم، و بیتلحم دستکم ۳۰ فلسطینی از جمله یک خبرنگار را بازداشت کردند. این مسئله تنها گوشهای از یک کارزار گسترده برای پاکسازی قومی است. بر اساس گزارش دفتر نخستوزیری تشکیلات خودگردان فلسطین، طی تنها یک هفته، نظامیان صهیونیست و شهرکنشینان ۴۶۷ حمله علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام داده و ۷۵ خانه و سازه فلسطینی را تخریب کردند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۱,۴۳۰ حمله شهرکنشینان ثبت شده است. این حملات در مقایسه با سال گذشته، رشد بیسابقهای داشته و میانگین ماهانه آن در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۹۰ حمله رسیده است؛ رقمی که کرانه باختری را در مسیر ثبت بیش از ۲ هزار حمله تا پایان سال قرار میدهد.
از محاصره قصره تا پاکسازی قومی
روستای قصره در جنوب نابلس، به کانونی برای خشونت شهرکنشینان تبدیل شده است. سه خانواده فلسطینی شامل ۱۵ نفر، از ۹ آگوست تاکنون در خانههای خود محاصره شدهاند و شهرکنشینان مسلح با حمایت ارتش صهیونیست، دسترسی آنها را به آب، برق و مواد غذایی قطع کردهاند.
این صحنهها، بخشی از یک طرح بزرگتر است. دیدهبان حقوق بشر بینالمللی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری را بیسابقه خوانده است. گزارش ۱۵۰ صفحهای عفو بینالملل که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، به صراحت از پاکسازی قومی و الحاق دولتی در کرانه باختری سخن میگوید. سازمان ملل میگوید صهیونیستها 90 درصد زیرساختهای غزه را نابود کرده که بازسازی این زیرساختها به تنهائی 70 میلیارد دلار هزینه درپی خواهد داشت. تلآویو اکنون از همین الگو برای ویرانی کرانه باختری استفاده میکند.
اعداد و ارقامی که فریاد میزنند
از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، نظامیان صهیونیست و شهرکنشینان حملات خود در کرانه باختری را تشدید کردهاند. بر اساس آمار فلسطینی، تاکنون بیش از یکهزار و 183 فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده و حدود 13 هزار نفر مجروح شدهاند. آمار تخریبها نیز حکایت از یک نسلکشی تدریجی دارد: سالانه بهطور میانگین ۱۲۲ ساختمان فلسطینی تخریب میشود و شهرکنشینان بهطور میانگین روزانه شش حمله انجام میدهند. افزون بر این، تلآویو در نظر دارد همزمان با پاکسازی قومی فلسطینیان در غزه، شهرکسازیها را نیز گسترش دهند. به تازگی این رژیم مناقصهای برای ساخت یک هزار و 234 واحد جدید در بیتالمقدس شرقی صادر کرده است.
کارشناسان معتقدند جنگ با ایران، دقیقاً همان پوششی است که رژیم صهیونیستی برای تشدید جنایتهای خود در کرانه باختری نیاز داشته است. اکنون جنگ با ایران به عنوان یک عامل انحرافی عمل میکند و امکان ادامه پاکسازی قومی کرانه باختری را با حداقل نظارت بینالمللی فراهم میآورد. در همین رابطه، سازمان ملل هشدار داده است خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری به بیسابقهترین سطح رسیده است. اکنون شهرکنشینان با حمایت نظامیان صهیونیست به خانوادههای فلسطینی حمله میکنند، مساجد را به آتش میکشند و اموال آنها را مصادره مینمایند.
2 میلیون فلسطینی در خطر
در همین رابطه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای طی روز گذشته خواستار مقابله جامعه جهانی نسبت به توحش صهیونیستها در کرانه باختری و نوار غزه شد.
در این بیانیه آمده است: ما شاهد آن هستیم که کابینه افراطی صهیونیست حملات خود علیه فلسطینیان را تشدید کرده است و حتی اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را نمیدهد. بیش از 2 میلیون فلسطینی در این باریکه در آستانه فاجعه انسانی ناشی از اقدامات صهیونیستها قرار دارند. از طرفی، نظامیان صهیونیست و شهرکنشینان به طور روزانه اقدام به یورش به مناطق مختلف کرانه باختری و هدف قرار دادن غیرنظامیان میکنند.
کارشناسان میگویند آنچه امروز در کرانه باختری رخ میدهد، آینه تمامنمای غزه است. محاصره، گرسنگی، تخریب خانهها، کشتار غیرنظامیان و آوارگی اجباری، همگی نشانههایی از یک نسلکشی آرام و تدریجی هستند که در سایه غفلت جهانی از جنگ ایران، سرعت گرفته است.
با این حال، علیرغم معطوف شدن افکار عمومی به جنگ ایران و اقدامات خصمانه آمریکا، جهان نمیتواند ادعا کند که از آنچه در کرانه باختری میگذرد بیخبر است. اعداد و ارقام، گزارشهای سازمانهای بینالمللی و شهادتهای فلسطینیان، همگی گویای حقیقتی تلخ هستند: نسلکشی در غزه، اکنون در کرانه باختری در حال تکرار است و سکوت جامعه جهانی، به رژیم صهیونیستی برای انجام این جنایت جسارت بخشیده است. جان مرشایمر، از برجستهترین نظریهپردازان جهان میگوید: نسلکشی فلسطینیان اکنون به تنها گزینه باقیمانده بر روی میز صهیونیستها تبدیل شده و آمریکا شریک جرم این جنایات است.