خیز وزیر دفاع برکنارشده اوکراین برای سرنگونی زلنسکی
وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناریاش با اعتراضات گسترده در این کشور همراه بوده، با انتقاد از نحوه اداره کشور توسط زلنسکی خواستار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در بحبوحه جنگ شد.
در میانه یک جنگ خانمانسوز که کل کشور اوکراین را ویران کرده و میلیونها نفر آواره و صدها هزار کشته و مجروح برجای گذاشته است، درگیریهای داخلی نیز بین مقامات دولت زلنسکی به یک معضل تازه تبدیل شده است. طی هفتههای اخیر زلنسکی به اسم اصلاحات اساسی شمار زیادی از مقامات این کشور از نخستوزیر گرفته تا وزیر دفاع و شماری از سفرای این کشور را برکنار و افراد وفادار به خود را منسوب کرده است. این برکناریها بهخصوص در مورد وزیر دفاع این کشور با اعتراضات گستردهای در بین مردم اوکراین همراه بوده است.
اما در نشانه دیگری از تشدید اختلافات داخلی و تلاش برای برکناری زلنسکی، «میخائیلو فدوروف»، وزیر دفاع سابق اوکراین، در یک پیام ویدئویی که سهشنبه شب بهصورت آنلاین منتشر کرد خواستار برگزاری انتخابات و کنار رفتن زلنسکی از قدرت شد. «فدوروف» در سخنرانی ۹ دقیقهای خود با اتهامزنی به روسیه گفت: «دموکراسی نمیتواند گروگان روسیه باشد. ما دقیقاً به این دلیل میجنگیم که میخواهیم یک کشور آزاد اروپایی باقی بمانیم».
به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، اگرچه او نامی از زلنسکی نبرد، اما بهطور ضمنی رئیسجمهور اوکراین را مسئول اداره دولتی ناکارآمد دانست که با وجود شرایط اضطراری کشور، در مقابله با فساد با مشکل مواجه است. او استدلال کرد که اوکراین میتواند همزمان با ادامه جنگ، انتخابات سراسری هم برگزار کند.
وزیر دفاع جوان سابق که در بین مردم اوکراین محبوبیت دارد، خطر اصلی را شکلگیری این احساس در جامعه عنوان کرد که معیار اصلی برای انتصاب افراد، نه تخصص، عملکرد یا توانایی آنها برای ایجاد تحول در کشور، بلکه وفاداری شخصی به ساختار حاکم باشد.
درخواست فدوروف برای برگزاری انتخابات اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه در سال ۲۰۲۲ است. قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را ممنوع میکند.
فدوروف که در ژانویه (دی) مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در اواسط ژوئیه (تیر) در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار شد. از آن هنگام، اوکراینیها در کنار دفتر ریاستجمهوری تجمع کردهاند و خواستار بازگشت فدوروف به سمت خود شدهاند.