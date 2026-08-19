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کد خبر: ۳۳۶۳۵۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
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یمن: عمق خاک عربستان را هدف قرار می‌دهیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعلام این‌که بارها عمق خاک عربستان را زده‌ایم، تأکید کرد هرگونه تشدید تنش با تشدید تنش فراگیر پاسخ داده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: «از ۲۰ ژوئیه [29 تیر]، ۸ نفتکش عربستان را هدف قرار داده‌ایم... مانع عبور ۴۸ نفتکش سعودی از دریای سرخ و دریای عرب شدیم و آن‌ها را مجبور به بازگشت کردیم. ما ۹ عملیات نظامی علیه ینبع، نجران، جیزان، ابها و زیرساخت‌های نفت در منطقه شرقی عربستان انجام دادیم. عملیات ما در عمق خاک عربستان در پاسخ به تجاوزات به فرودگاه صنعا و بندر الحدیده و در راستای حفاظت از اصل حاکمیت یمن صورت گرفت. ۱۴ عملیات نظامی علیه تجهیزات و مزدوران وابسته به عربستان در الرویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا انجام دادیم. ما به نظام عربستان نسبت به خطر انجام هرگونه تشدید تنش هشدار می‌دهیم و تأکید می‌کنیم هرگونه تشدید تنش با تشدید تنش فراگیر پاسخ داده خواهد شد.»

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