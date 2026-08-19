تسلط آمریکا بر سرمایههای ملی عراق صدای دبیرکل گردانهای سیدالشهدا را درآورد
دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق با انتقاد از تداوم اشغالگری آمریکا در این کشور گفت: «عراق بدون اجازه آمریکا حتی حق استفاده از پول نفت خود را ندارد.»
به گزارش مهر، ابو آلاء الولایی، دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق، با انتشار پستی در فضای مجازی گفت که عراق میتواند نفت خود را بفروشد، اما دولت این کشور حق تصرف اموال نفتی خود را ندارد، چرا که داراییهای عراق در اختیار اشغالگران آمریکایی است. وی ادامه داد که هواپیماهای عراقی هزینه زیادی از این کشور صرف میکنند، اما تنها با اجازه آمریکا میتوانند در آسمان عراق پرواز کنند که این نشاندهنده اشغال فضای عراق است. او گفت که آمریکا اجازه خرید برق از ترکیه یا ایران را به عراق نمیدهد و اجازه نمیدهد این کشور توافقنامههایی را با چین امضا کند. وی در پایان تصریح کرد: «ملت عراق تمامیت کامل خود بر این کشور را میخواهد، اما آقایان، این تمامیت کجاست؟!»