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کد خبر: ۳۳۶۳۴۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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بقائی ادعای امارات درباره پرتاب موشک از سوی ایران را رد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملاً مردود دانست.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه(28 مردادماه) ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه از همه طرف‌های منطقه‌ای درخواست کرد که با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های موجود به دلیل شرارت‌های ادامه‌دار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه، به‌ویژه سابقه عملیات‌های متعدد پرچم دروغین، از اتهام‌زنی‌ بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.

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