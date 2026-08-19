کد خبر: ۳۳۶۳۴۸
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
سردار قاآنی:
غاصبان فلسطین دچار «سرطان اجتماعی» شدهاند
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: غاصبان فلسطین در سرزمینهای اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شدهاند.
سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه(28 مردادماه) خطاب به ساکنان اراضی اشغالی پیامی صادر کرد.
به گزارش فارس، متن کامل پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
غاصبان فلسطین در سرزمینهای اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شدهاند؛ فروپاشی از درون، سرنوشت محتوم آنان است. تروریستهای وحشی و رهاشده در کرانه باختری نیز نمیتوانند آرمان جهانی فلسطین را به حاشیه برانند. الحاق منتفی است و فروپاشی، قطعی است.