تنگه هرمز نماد اقتدار ملت ایران است و دشمن ناتوان آمریکایی- صهیونیستی را دچار فلاکت کرده است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان آمریکایی- صهیونیستی را دچار فلاکت کرده است، گفت: این تحولات همه ملتهای آزادیخواه جهان را به این نتیجه رسانده است که اقتدار و امنیت، یک کالای وارداتی و خریدنی نیست، بلکه یک فرآیند درونزا و مبتنی بر اراده ملتهاست.
علی نیکزاد، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۸ مرداد ماه) که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور ضمن درود و صلوات به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت، گفت: در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرار داریم. این کودتا نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر ایران است و سندی محکم و تاریخی بر این واقعیت است که اولاً آغازکننده خصومت و دشمنی بین مردم بزرگ ایران و دولت آمریکا، دولت استعماری آمریکا بوده است و ثانیاً این دشمنی صرفاً مربوط به دوره انقلاب شکوهمند اسلامی نیست و به قبل از پیروزی انقلاب برمیگردد.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل آمریکا با مردم منطقه غرب آسیا، استقلالطلبی است، افزود: آنها با هر دولت مستقل و مقتدر در این منطقه دشمنی میکنند تا بتوانند سیاستهای استعماری خودشان را پیش ببرند. در زمانی که نه نظام مقدس اسلامی برقرار بود و نه حتی نهضت حضرت امام رضوانالله تعالی علیه آغاز شده بود، آنها کودتا کردند و تفاله مستبدی را که مردم ایران فراری داده بودند، به سلطنت بازگرداندند.
نایبرئیسمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنی امروز آمریکا نیز به همین استقلالطلبی برمیگردد؛ اما با این تفاوت که در سال ۳۲ با یک اشاره، شاه فراری را به کشور بازگرداندند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی نهتنها قدرت چنین اقداماتی را ندارند، بلکه با هر اشتباه، تو دهنیهای محکمی را از ملت بزرگ ایران دریافت میکنند. به اذعان خودشان ۴۸ سال است که تلاش میکنند نظام اسلامی را ساقط کنند، اما با هر توطئه، بیشتر از قبل ابهت پوشالیشان فرو میریزد؛ تا جایی که مجبور میشوند با خفت در یخچال مواد غذایی مسافرت کنند. این واقعیت امروز میدان است و این واقعیت را ملت ایران با عزم و اراده پولادین خود، در سایه مقاومت مثالزدنی و تبعیت کامل از ولایت و رهبری به دست آورده است.
تنگه هرمز دشمن را دچار فلاکت کرده است
نیکزاد با تاکید بر اینکه امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان آمریکایی- صهیونیستی را دچار فلاکت کرده است، گفت: این تحولات همه ملتهای آزادیخواه جهان را به این نتیجه رسانده است که اقتدار و امنیت، یک کالای وارداتی و خریدنی نیست، بلکه یک فرآیند درونزا و مبتنی بر اراده ملتهاست.
وی در مورد موضوعات اقتصادی اظهار داشت: اگر نیروهای مسلح مقتدر ما عامل اقتدار و امنیت جامعه ما هستند، مسئولان اجرائی کشور در دولت و مجلس نیز باید عوامل اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور باشند.دولت و مجلس شورای اسلامی در این مسئله متفقالقول هستند تا شبانهروز برای جبران کاستیهای معیشتی مردم تلاش کنند. جلسات تخصصی در کارگروههای مشترک بین مجلس و دولت با حضور کمیسیونهای تخصصی برگزار میشود و مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود میباشد.اما فراتر از این جایگاه نظارتی، مجلس خود را در کنار دولت میبیند و در تلاش است تا تصمیمهای خوبی به نفع معیشت مردم و برونرفت از مشکلات گرفته شود.
نیکزاد همچنین با اشاره به مسئله کالا برگ گفت: این موضوع جلسه روز سهشنبه بود، نمایندگان مجلس بر رفع کاستیهای این طرح تأکید کردند و آمادگی دارند در سریعترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تأمین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند. مجلس و دولت در تلاشند تا به یک نقشه راه مشترک در این زمینه برسند و حضور وزرای دولت محترم در صحن مجلس در راستای این همکاری متقابل بوده است.
نامه مجلس به دولت
برای ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه کشور
وی ادامه داد: با توجه به امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقدم لایحه بر طرح، مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرده است تا لایحه اصلاح بودجه کشور متناسب با شرایط جنگی کشور و مبتنی بر تأمین حداکثری نیازهای مردم به مجلس ارسال شود تا در نهایت با همکاری، این اصلاحات به نفع مردم انجام شود.
نایبرئیسمجلس در پایان خاطرنشان کرد: کشور را نمیتوان در شرایط جنگی با رویکرد عادی اداره کرد. مجلس برای انجام اصلاحات عزم جدی دارد و از تمام ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.
دولت اعتقادی به تنظیمگری
و ایفای نقش حاکمیتی ندارد
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نماینده مردم تفت و میبد نیز در نطق میاندستور جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در شرایط اخیر کشور، اظهار کرد: دولت نهتنها اعتقادی به تنظیمگری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملاً هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بیحجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانوادهها را بهشدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد میکند. میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همانگونه که برخی موافقان همین دولت نیز تذکر میدهند، در این زمینه دولت اقدامات جدیتری انجام دهد و با افرادی که بهصورت برنامهریزیشده قوانین را نقض میکنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم شرعی و قانونی جامعه بیش از این تخریب شود.
تصمیمگیری یکشبه درباره بنزین
تکرار تجربه تلخ ۹۸ است
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تکرار تصمیمات غلط و غیرعاقلانه هستیم. در این تصمیمات باید تابآوری مردم و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت کرد که تصمیمگیریهای یکشبه و بدون مشارکت و اقناع مردم نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند و موجب از بین رفتن اعتماد مردم شود.
میرمحمدی با اشاره به سناریوی اخیر در کرمان، تصریح کرد: این اقدام، تصمیمی بسیار غیرعاقلانه و اشتباه بود و باید این اشتباه راهبردی جبران شود. نباید اجازه داد چنین اقداماتی بدون هماهنگی با مردم و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود.
افزایش اعتبار کالابرگ
باید متناسب با تورم و نرخ ارز باشد
نماینده مردم تفت و میبد در بخش پایانی نطق خود با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در ماههای اخیر با تورم افسارگسیختهای مواجه بودهایم و ضرورت دارد در بحث کالابرگ چند اقدام اساسی انجام شود.
وی افزود: دولت و مجلس وعده دادهاند متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
میرمحمدی با انتقاد از پیشنهاد ارائه خدمات کالابرگ در فروشگاههای زنجیرهای، اظهار کرد: وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ارائه خدمات کالابرگ از طریق فروشگاههای زنجیرهای را مطرح کرد که به نظر من باید آن را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد خرد کشور دانست.
وی تصریح کرد: این سیاست عملاً زمینه را برای فعالیت سرمایهداران عمده هموار میکند و میتواند به جمع شدن بساط هزاران عرضهکننده، فروشنده محلی و خردهفروش زحمتکش منجر شود. بنابراین ضرورت دارد دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و از اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی پرهیز شود.
میرمحمدی در پایان گفت: بار دیگر در برابر مردم عزیز ایران تعظیم میکنم و امیدوارم همانگونه که مردم تاکنون در صحنه و پشت سر نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستادهاند، این همراهی ادامه داشته باشد تا بتوانیم سایه جنگ را با پیروزی قاطع از سر این مملکت رفع کنیم.
طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اصلاح شد
خبر دیگر اینکه، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که اعاده شده از شورای نگهبان است، موافقت کردند.