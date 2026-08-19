رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. ادامه این روند و اقدامات ضدایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش

خواهد شد.