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کد خبر: ۳۳۶۳۴۶
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه را فراموش نمی‌کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. 
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. ادامه این روند و اقدامات ضدایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش 
خواهد شد.

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