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کد خبر: ۳۳۶۳۴۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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کنایه دبیر شورای عالی امنیت ملی به مقامات آمریکا:

به نظم پسا آمریکایی در خلیج ‌فارس خوش آمدید!

دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنایه‌ای به مقامات آمریکا نوشت: فاصله‌ میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در کنایه‌ای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصله‌ میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: به نظم پسا آمریکایی در خلیج‌فارس خوش آمدید. 

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