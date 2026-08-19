کد خبر: ۳۳۶۳۴۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
کنایه دبیر شورای عالی امنیت ملی به مقامات آمریکا:
به نظم پسا آمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید!
دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنایهای به مقامات آمریکا نوشت: فاصله میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در کنایهای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصله میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!
به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: به نظم پسا آمریکایی در خلیجفارس خوش آمدید.