دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنایه‌ای به مقامات آمریکا نوشت: فاصله‌ میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در کنایه‌ای به مقامات آمریکایی نوشت: فاصله‌ میان ناتوانی آمریکا در باز کردن تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی واشنگتن تا تنگه هرمز هم بیشتر است!

به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: به نظم پسا آمریکایی در خلیج‌فارس خوش آمدید.