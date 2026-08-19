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کد خبر: ۳۳۶۳۴۰
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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استرالیا

گسترش ندامتگاه‌ها

دولت قلمرو شمالی استرالیا با تصویب طرح احداث یک زندان خصوصی، روند افزایش ظرفیت حبس را در این کشور سرعت بخشیده که موج جدیدی از نگران‌ها و انتقاد‌های نهاد‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، گزارش‌های رسانه‌های استرالیایی از جمله ‌ای‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که دولت قلمرو شمالی استرالیا (NT) تحت نظارت حزب لیبرال روستایی (CLP)، طرح جدیدی را برای ساخت یک زندان خصوصی جدید مردان با ظرفیت هزار و ۲۰۰ نفر و یک مرکز اختصاصی ۲۰۰ نفره برای زنان در منطقه هولتز در نزدیکی داروین اعلام کرده است.  این پروژه که براساس مدل مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) اجرا می‌شود و هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان خواهد داشت، گام جدیدی در راستای افزایش ظرفیت بازداشت و تشدید سیاست‌های حبس در استرالیا به شمار می‌رود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قلمرو شمالی استرالیا هم‌اکنون بالاترین نرخ سرانه زندانی‌شدن را در سطح استرالیا دارد و نهاد‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی نسبت به پیامد‌های انسانی و حقوقی این‌گونه سیاست‌ها هشدار می‌دهند.

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