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کد خبر: ۳۳۶۳۳۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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کامرون

مرگ ۱۰۰ نفر بر اثر ریزش معدن طلا

پس از ریزش معدن طلا در روستایی مرزی بین کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی، ده‌ها معدنچی کشته و بسیاری دیگر گرفتار شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این حادثه در روستای زامبویه رخ داد. مقامات آمار رسمی تلفات را منتشر نکرده‌اند. با این حال، رسانه‌های کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی گزارش دادند که بیم آن می‌رود بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده باشند. مقامات روز چهارشنبه اعلام کردند عملیات نجات برای رسیدن به معدنچیانی که گمان می‌رود پس از ریزش در زیرزمین گرفتار شده‌اند، در حال انجام است.

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