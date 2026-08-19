رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ می‌توانند پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهائی انصراف خود را در سامانه ثبت کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند راد اظهار داشت: بر اساسنامه ۲۰ /۰۵/ ۱۴۰۵دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و تایید وزیر آموزش و پرورش، متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ این امکان را خواهند داشت که پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهائی و در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت انصراف خود از ترمیم سابقه تحصیلی اقدام کنند.

فولادوند راد افزود: در صورت ثبت انصراف، آخرین سابقه تحصیلی داوطلب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم

یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، باید انصراف خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org ثبت کنند. ثبت انصراف صرفاً در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است و داوطلبان باید در مهلت مقرر نسبت به انجام این فرایند اقدام کنند.