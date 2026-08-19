شهدای مدرسه میناب به کتب درسی میروند
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از اختصاص درس مستقل به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجتالاسلام علی لطیفی در سومین جلسه کارگروه ایثار، شهادت و مقاومت ملت ایران، با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده و در دست اقدام سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف آموزش و پرورش برای روایتگری و تبیین مفاهیم ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کرد.
لطیفی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهروزرسانی محتوای کتابهای درسی گفت: بخشی از محتواهای آموزشی متناسب با نیازهای جدید و شرایط ایجادشده، بازنگری و بهروزرسانی شده است.
وی با بیان اینکه هدف اولیه، اعمال تغییرات در کتابهای دفاعی پایههای نهم و دهم بود، افزود: به دلیل محدودیت زمانی و فرایند چاپ و سپاری، امکان تغییر کتاب پایه دهم فراهم نشد، اما کتاب دفاعی پایه نهم با تغییرات اساسی همراه شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین از اختصاص یک درس مستقل در کتاب پایه ششم به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: این موضوع در قالب یک درس مستقل مورد توجه قرار گرفته است.
لطیفی ادامه داد: در کتاب تاریخ معاصر پایه یازدهم نیز درس «بیداری اسلامی» بازنگری و ارتقا پیدا کرده و محتوای جدیدی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ايران پس از دفاع مقدس هشتساله، تلاشها و تحولات این دوره و همچنین تقابل نظام سلطه با جمهوری اسلامی و اتفاقات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در آن پیشبینی شده است.
به گفته وی، علاوهبر این موارد، در بخشهایی از کتاب مطالعات اجتماعی نیز تغییرات محتوایی مورد توجه قرار گرفته و چندين عنوان از کتابهای درسی که هنوز به مرحله چاپ سپاری نرسیده بودند، متناسب با موضوعات و شرایط جدید، دستخوش تغییرات محتوایی شدهاند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین از اجرای پروژهای برای تغییر تصاویر و پیامهای پشت جلد کتابهای درسی خبر داد و اظهار داشت: در این طرح، پشت جلد ۳۷ عنوان از کتابهای پرتیراژ با یک الگوی واحد و با کلیدواژه «ایران عزیز» طراحی شده است.