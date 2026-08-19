حمایت ویژه از داوطلبان آسیبدیده از جنگ در کنکور
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تلاش برای شناسایی داوطلبانی که در جریان جنگ محل سکونت یا منابع مطالعاتی خود را از دست دادهاند، خبر داد و گفت: برای این گروه تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، رضا محمدی درباره برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: هماهنگی کامل با وزارت نیرو انجام شده و به صورت نقطهای مراکز برگزاری آزمون در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است تا در سه روز برگزاری آزمون، قطعی برق در حوزههای امتحانی نداشته باشیم.
محمدی افزود: همچنین معاونت اجرائی قوه قضائیه برای سراسر کشور پیامکهایی را با هدف اطلاعرسانی درباره وضعیت برگزاری آزمون و جزئیات تخلفات ارسال کرده است.
وی درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای داوطلبانی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، گفت: برای این داوطلبان امتیازات ویژهای در نظر گرفته شده است. ما یکسری سهمیهها را داریم و قوانین مربوط به افرادی که شهید یا مجروح شدهاند، برای آنها اجرا میشود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: حسب تأکید وزیر علوم، قرار بود برای متقاضیانی که خانه آنها در جریان جنگ دچار تخریب شده و امکان سکونت نداشتهاند و کتابها و جزوههای آنها نیز زیر آوار مانده است، تسهیلاتی ارائه کنیم. در این زمینه چند جلسه با نهادهای مختلف از جمله هلال احمر و شهرداری برگزار کردیم تا جامعه هدف شناسایی و تسهیلات لازم ارائه شود، اما این طرح هنوز به طور کامل انجام نشده است. تلاش کردهایم در زمینه جمعآوری اطلاعات اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم این موضوع را به آزمون سال ۱۴۰۵ برسانیم.
اعلام نتایج اولیه تا پایان شهریور
محمدی گفت: پس از برگزاری آزمون تلاش بر این است نتایج اولیه ۲۶ و ۲۷ شهریور اعلام شود و در ادامه بازه زمانی چند روزه (حدود یک هفته) برای انتخاب رشته خواهیم داشت و نتایج نهائی آبان ماه اعلام خواهد شد تا نیمسال تحصیلی اول شروع شود.
وی با تأکید بر اینکه هدف سازمان سنجش ارائه خدمات به تمام گروههای هدف است، ادامه داد: یکی از این گروهها افراد توانخواه هستند. در آزمون امسال دو هزار و ۳۴۹ فرد توانخواه شرکت کردهاند که ۵۱ درصد آنها خانم و ۴۹ درصد آقایان هستند.
رئیس سازمان سنجش از خانوادهها خواست محیطی امن و آرام برای داوطلبان فراهم کنند و افزود: خانوادهها باید به مدیریت استرس و اضطراب داوطلبان کمک کنند. اکنون زمان بازخواست نیست و خانواده باید فضای مطلوبی را برای داوطلب فراهم کند و زمینه خواب مطلوب او را فراهم آورد.
65 درصد داوطلبان کنکور امسال را
زنان تشکیل میدهند
محمدی یادآور شد: آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه با گروه علوم تجربی آغاز میشود و بعدازظهر همان روز گروههای هنر و زبان و صبح جمعه ۳۰ مردادماه نیز گروههای علوم انسانی و ریاضی برگزار میشوند. این آزمون در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و یک هزار و ۷۱۴ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.
به گفته وی، در گروه ریاضی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر، علوم تجربی ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر، هنر ۶۴ هزار و ۱۹۹ نفر و زبان ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کردهاند. در مجموع ۶۵ درصد شرکتکنندگان خانم و ۳۵ درصد آقا هستند. این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد برای خانمها و ۴۰ درصد برای آقایان بود و طی چند سال اخیر سهم زنان ۵ درصد افزایش یافته است.