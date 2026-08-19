بیش از 67 درصد جانباختگان تصادفات، موتورسواران و عابران پیاده هستند
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به چالشهای مزمن حوزه موتورسیکلتها، از اجرای طرح بهروزرسانی مالکیت این وسایل نقلیه خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی در گفتوگو با خبرگزاری پلیس با اشاره به سابقه چالشهای مرتبط با موتورسیکلتها اظهار داشت: موضوع موتورسیکلتها سالهاست به عنوان یکی از مسائل جدی نظام حملونقل کشور مطرح است. این وسایل نقلیه به دلیل قدرت مانور بالا، ظرفیت بیشتری برای انجام برخی تخلفات دارند و زمانی که سازوکار نظارت و کنترل مؤثر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بینظمی افزایش مییابد. حسینی افزود: تا اوایل دهه 70، یکی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیکلتها بود؛ بهطوری که تعداد زیادی از موتورسیکلتها فاقد پلاک و سند بودند. در سالهای 72 و 73 با اجرای طرح شمارهگذاری موتورسیکلتهای فاقد سند، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شد.
وی ادامه داد: در دهه 80، همزمان با رشد تولید زیرپلهای موتورسیکلت، مسئله مالکیت دوباره به یکی از چالشهای جدی تبدیل شد؛ بهگونهای که در مواردی دهها هزار دستگاه موتورسیکلت به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.
اجرای طرح بهروزرسانی مالکیت موتورسیکلتها
رئیس پلیس راهور از اجرای طرح بهروزرسانی مالکیت موتورسیکلتها خبر داد و گفت: در این طرح، مالکان موظفاند با مراجعه به سامانه تعیینشده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالکیت وسیله نقلیه خود را ثبت کنند. این طرح در کنار سایر برنامههای معاونت عملیات پلیس راهور میتواند به ساماندهی مالکیت و ارتقای انضباط ترافیکی موتورسیکلتها کمک کند.
حسینی با تأکید بر اینکه مسئله موتورسیکلتها صرفاً انتظامی نیست، ادامه داد: برای حل این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعهشناختی، روانشناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای اجتماعی مؤثر نیز در کارگروههای تخصصی بررسی شود.
وی با اشاره به آسیبپذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده گفت: این دو گروه در زمره آسیبپذیرترین کاربران ترافیک قرار دارند و آمار تصادفات، بهویژه در حوزه شهری، نشان میدهد بیش از 67 تا 68 درصد جانباختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ آماری که بسیار بالا و نگرانکننده است.
مسئولیت پارکینگها در قبال وسایل نقلیه
رئیس پلیس راهور درباره وضعیت پارکینگهای وسایل نقلیه نیز اظهارداشت: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پارکینگها موظفاند از خودروها و موتورسیکلتهای نگهداریشده به شکل دقیق و صحیح حفاظت کنند. هرگونه اهمال یا بیتوجهی که موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالکان میتوانند حقوق قانونی خود را از مسیرهای مربوطه دنبال کنند.