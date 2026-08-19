۵۰۰ تن شکر قاچاق در تهران کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۵۰۰ تن شکر قاچاق در محدوده جاده واوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از وجود محل نگهداری کالای قاچاق در محدوده جاده واوان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

افشاری افزود: تحقیقات اولیه مأموران نشان داد انباری در این محدوده محل نگهداری و دپوی کالای قاچاق است و متصدیان آن بدون ارائه اسناد و مدارک قانونی، اقدام به نگهداری حجم قابل توجهی از کالا کرده‌اند.

وی ادامه داد: تیم عملیاتی این پلیس پس از شناسایی دقیق محل، با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شد و در یک عملیات غافلگیرانه، انبار مورد نظر را مورد بازرسی قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در جریان بازرسی، بیش از ۵۰۰ تن شکر کشف شد که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد محموله فاقد اسناد و مدارک قانونی و از مصادیق کالای قاچاق است، بیان داشت: محموله کشف‌شده پس از انجام مراحل قانونی صورت‌برداری و برای تعیین ارزش دقیق در اختیار کارشناسان قرار گرفت که بنا بر اعلام آنان، ارزش ریالی این کالا‌ها بیش از ۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

افشاری گفت: پس از تکمیل اقدامات اولیه، پرونده مربوطه به همراه متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و تحقیقات درباره ابعاد دیگر این پرونده و نحوه ورود و نگهداری محموله قاچاق ادامه دارد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فعالیت مراکز نگهداری و توزیع کالا‌های قاچاق را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره قاچاق و احتکار کالا را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ با پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.