دادستان تهران با تأکید بر اینکه در سرقت‌های خشن، مسلحانه و مقرون به آزار، هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست، افزود: برخورد با این نوع سرقت‌ها باید ضمن قاطعیت، از سرعت لازم نیز برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه قرارگاه مقابله با سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ و جمعی از قضات شعب ویژه سرقت (نواحی ۱۵ و ۳۴) و مسئولان انتظامی، در محل دادسرای تهران تشکیل شد.

دادستان تهران در این جلسه از برگزاری منظم و ماهانه جلسات قرارگاه مقابله با سرقت در دادستانی تهران خبر داد و گفت: این قرارگاه از سه سال قبل با حضور پلیس آگاهی، پلیس فتا و قضات شعب ویژه سرقت در نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران تشکیل شده و با هدف مدیریت هوشمند پرونده‌ها و شناسایی عوامل مؤثر در افزایش وقوع سرقت، به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند.

استفاده از نگهبانان محله برای کاهش آمار سرقت

علی صالحی با تأکید بر اجرائی شدن طرح نگهبان محله به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در کاهش سرقت، خاطرنشان کرد: با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در مساجد و با همکاری معتمدین محلی، باید مشارکت مردمی را در تأمین امنیت محلات جلب کنیم.

تهیه اطلس جغرافیایی جرایم

برای برنامه‌ریزی هدفمند

صالحی، تهیه اطلس جغرافیایی جرایم مربوط به نواحی مختلف دادسرای تهران را از دیگر محور‌های مورد تأکید برشمرد و گفت: شناخت دقیق جغرافیای وقوع جرایم و شناسایی نقاط دارای فراوانی بالای سرقت، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هدفمندتر را برای دستگاه قضائی و انتظامی فراهم می‌کند؛ در همین راستا، تصمیم‌گیری در حوزه پیشگیری از جرم سرقت نیز باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت جرم در مناطق مختلف باشد و اطلس جغرافیایی جرایم می‌تواند مبنای مناسبی برای این نوع برنامه‌ریزی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه سرقت، امنیت روانی جامعه را به شدت خدشه‌دار کرده و علاوه‌بر خسارت مالی، آسیب‌های روحی و روانی سنگینی بر خانواده‌ها و افراد تحمیل می‌کند، اظهارداشت: بر همین اساس لازم است هم مجموعه انتظامی و هم همکاران قضائی، با حساسیت و سرعت ویژه‌ای نسبت به این پرونده‌ها اقدام کنند.

دادستان تهران با تأکید بر اینکه در سرقت‌های خشن، مسلحانه و مقرون به آزار، هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست، افزود: برخورد با این نوع سرقت‌ها باید ضمن قاطعیت، از سرعت لازم نیز برخوردار باشد، چراکه هرگونه اطاله در رسیدگی، اثر بازدارندگی آن را از بین خواهد برد.

برخورد قاطع با مالخران

صالحی با اشاره به اهمیت مقابله با مالخران به‌عنوان عامل تشویق‌کننده سرقت، بر عزم جدی مجموعه قضائی و انتظامی برای برخورد با این پدیده تأکید کرد و گفت: هم پلیس و هم دستگاه قضائی باید با مالخران به‌صورت قاطع برخورد کنند تا زنجیره وقوع سرقت گسسته شود.

جمع‌آوری معتادان متجاهر

و کاهش سرقت‌های خرد

وی همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش سرقت‌های خرد دانست و بر معرفی فوری این افراد به مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد تأکید کرد و ادامه داد: اعتیاد از عوامل زمینه‌ساز ارتکاب جرایم خرد محسوب می‌شود، ساماندهی این افراد و فراهم کردن زمینه درمان و بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی می‌تواند در کاهش وقوع این دسته از جرایم مؤثر باشد. فلذا اجرای هماهنگ اقدامات میان دستگاه‌های مسئول در این زمینه ضروری است.

نظارت بر سارقان سابقه‌دار پس از آزادی

دادستان تهران همچنین بر ضرورت نظارت و کنترل سارقان سابقه‌دار پس از آزادی تأکید کرد و افزود: فراخوان مستمر، ارائه تذکرات و توصیه‌های لازم هنگام ترخیص و همچنین نظارت کافی بر وضعیت سارقان سابقه‌دار پس از آزادی، باید با جدیت دنبال شود. هدف از این اقدامات، پیشگیری از تکرار جرم و شناسایی و کنترل زمینه‌هایی است که می‌تواند موجب بازگشت افراد سابقه‌دار به چرخه ارتکاب جرم شود؛ لذا هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در این زمینه ضروری است. همچنین اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیرانه در قبال افراد دارای سابقه مؤثر در حوزه سرقت در دستور کار قرار گیرد.