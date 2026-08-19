با حکم رئیس قوه قضائیه، مدیران جدید دستگاه قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان، با حکم رئیس قوه قضائیه، مدیران جدید دستگاه قضائی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، و جمعی از مسئولان قضائی معرفی شدند.

این تغییرات مدیریتی در ادامه مسیر تحول قضائی و در راستای تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه قضائی انجام شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت «پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه»، تصریح کردند که تحول قضائی باید از سطح اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و آثار آن در عرصه‌های مختلف و در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

در این پیام همچنین بر ضرورت ارتقای سرعت رسیدگی، سلامت و اتقان آرای قضائی، دسترسی آسان‌تر مردم به شاخص‌های عدالت، مقابله قاطع با مفاسد و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی تأکید شده است.

احکام برخی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه در این مراسم گفت: با حکم رئیس قوه قضائیه در صف و ستاد عدلیه تغییرات صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار داشت: طی احکامی از سوی رئیس قوه قضائیه، «ذبیح‌الله خدائیان» به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، «علیرضا دانش» به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «نورالله سلطانی» به عنوان معاون قضائی قوه قضائیه، «اصغر جهانگیر» به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «حیدر آسیابی» به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها، «مهدی امیری اصفهانی» به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محسن موسوی» به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف، «ناصر عتباتی» به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران و «علی کاظمی» به عنوان سخنگوی قوه قضائیه منصوب شدند.

انتخاب دادستان انتظامی قضات

این هفته نهائی می‌شود

معاون اول قوه قضائیه درباره تعیین دادستان انتظامی قضات گفت: گزینه‌هایی برای این مسئولیت مطرح هستند، اما هنوز تصمیم نهائی برای انتخاب فردی که این مسئولیت را بر عهده بگیرد، گرفته نشده است.

وی افزود: در همین هفته درباره انتخاب دادستان انتظامی قضات تصمیم نهائی گرفته خواهد شد و پس از موافقت رئیس قوه قضائیه این موضوع اعلام می‌شود.

تغییر رئیس دیوان عالی کشور

تابع تشریفات قانونی است

خلیلی درباره تغییر رئیس دیوان عالی کشور نیز بیان داشت: تغییر در این جایگاه در حال انجام است، اما این موضوع تابع تشریفات قانونی است و باید ابتدا مشورتی با قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد.

وی ادامه داد: پس از انجام این مشورت، گزینه‌هایی که برای انتخاب رئیس دیوان عالی کشور مطرح هستند، به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شوند و رئیس قوه قضائیه پس از دریافت مشورت لازم یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد و متعاقباً رئیس جدید دیوان عالی کشور اعلام خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تغییرات گسترده در سطح ستاد قوه قضائیه گفت: تغییراتی که امروز در ستاد قوه قضائیه صورت گرفته غالباً جابه‌جایی نبوده و اگر بخواهیم درصدی نگاه کنیم، درصد بالای این تغییرات، تغییر بوده است. خلیلی افزود: در این تغییرات افراد جوان‌تر امروز سکان بخش‌ها و معاونت‌های مختلف قوه قضائیه را بر عهده گرفته‌اند.

وی همچنین درباره تغییر در معاونت قضائی قوه قضائیه اظهار داشت: پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در معاونت قضائی قوه قضائیه حضور داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی جایگزین ایشان خواهد شد. برای حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری نیز با موافقت رئیس قوه قضائیه، سمت دیگری در نظر گرفته شده و ابلاغ مربوط به مسئولیت جدید ایشان صادر خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فرایند بررسی تغییرات مدیریتی در دستگاه قضائی گفت: اگر این تغییرات با مقداری تأخیر انجام شد، به دلیل آن بود که یک کار کارشناسی دقیق برای مدت طولانی در دستور کار رئیس قوه قضائیه قرار داشت. این کار کارشناسی و ارزیابی به این دلیل زمان برد که همه ابعاد، زوایا و جوانب موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن تغییرات و جابه‌جایی‌ها انجام شود.

خلیلی در ادامه با اشاره به تغییرات در سطح صف قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها بیان داشت: در بخش صف که رؤسای کل دادگستری استان‌ها هستند، ۱۴ استان در حال تغییر هستند.

تغییرات مدیریتی

تنها بخشی از فرایند تحول قضائی است

وی با اشاره به سایر اقدامات تحولی دستگاه قضائی افزود: تحول در قوه قضائیه تنها به تغییرات مدیریتی محدود نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز اقدامات بزرگ‌تری در حال انجام است به‌ویژه در حوزه سند تحول و فناوری اطلاعات و بخش‌های مختلف دیگر.

اسامی رؤسای جدید دادگستری استان‌ها

خبر دیگر در همین زمینه اینکه، با حکم رئیس قوه قضائیه «محمد علی‌نژاد» به عنوان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، «جبار سپهری» به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام، «عمران علی‌محمدی» به عنوان رئیس کل دادگستری استان لرستان، «مسلم محمدیاران» به عنوان رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، «محبوب افراسیاب» به عنوان رئیس کل دادگستری استان زنجان، «محمدباقر نریمانی» به عنوان رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، «سیدحسین حسینی وردنجانی» به عنوان رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، «محمد جباری» به عنوان رئیس کل دادگستری استان کردستان و «محمود اسپانلو» به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان منصوب شدند.

گفتنی است، رئیس قوه قضائیه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای عالی قضائی با اشاره به تغییرات در برخی مناصب و ارکان دستگاه قضا، گفته بود: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضائی در دوره اخیر تغییر یا جابه‌جا خواهند شد. این تغییر و جابه‌جایی‌ها برای تحرک بیشتر و برای تزریق خون بیشتر، جهت حرکت استوار در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. این جابه‌جایی‌ها نباید به‌گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. نباید با این اتفاق به‌گونه‌ای برخورد شود که هدفی غیر از هدف مورد نظر دستگاه قضا، حاصل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره اخیر، برای انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌ها، مشورت انجام نگرفت، اعلام کرد: کارگروهی متشکل از نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی و عضویت عناصر متخصص و خبره تشکیل شد و شاخص‌هایی در آن کارگروه برای انتصابات و جابه‌جایی‌ها تعیین گشت؛ همچنین من شخصاً پیشنهادات افرادی در دستگاه‌هایی خارج از قوه قضائیه از جمله سپاه و واجا و ایضاً برخی مسئولان سابق در دستگاه قضائی، را دریافت کردم.