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کد خبر: ۳۳۶۳۲۸
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

پرواز به سوی 
آشیانه دیرین
 کاربری به مناسبت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب این تصویر را با اشاره به بیتی از سروده‌های آن شهید والامقام به اشتراک گذاشت که فرموده‌اند: «دیری است زاشیانه جدا مانده‌ای «امین»، غربت بس است رو سوی آن کوی و بام کن».
دو تیتر، دو سال، دو نتیجه
 کاربری با انتشار این تصاویر، دو تیتر از یک رسانه را در عرض دو سال مقایسه کرد و نوشت: «تیتر الجزیره در سال ۲۰۲۴: «رئیسی چگونه با وجود تداوم تحریم‌ها تولید نفت ایران را احیا کرد و ۶۰ درصد افزایش داد». تیتر الجزیره در روزهای اخیر: «پزشکیان رئیس‌جمهور ایران از مشکلات فراوان در کشور سخن گفت و اعلام کرد دنبال کسی است که بتواند مشکلات را حل کند».
دریغ از یک اعتراض
 کاربری خطاب به سلطنت‌طلبان نوشت: «عموی عزیزشان ترامپ تنگه هرمز رو جزئی از خاک آمریکا می‌دونه ولی دریغ از یک اعتراض ساده!».
ایرانِ همدل
 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «در تجمعات چهارراه برق مشهد مردم منطقه هزینه ۱۱٠ کلمن بزرگ و ۱۱٠ فلاکس آب کوچک‌تر و ۱٠٠ چادر پشه بند اهدایی به رزمنده‌های جنوب را پرداخت کردند و می‌خواهند مقداری لباس و آجیل هم بخرند. مردم همیشه در صحنه این‌گونه هزینه می‌کنند.»
حقیقت قیمت نفت
 لوکاس اوکیوم، تحلیلگر آلمانی در حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد کلان: «ممکن است نفت خام برای افزایش قیمت و حرکت به سمت سطوح بالاتر با مشکل مواجه باشد... اما قیمت بنزین در آستانه ثبت رکوردهای تاریخی جدید است. در شرایطی که آمریکا دارد قیمت نفت را دستکاری می‌کند تا پایین بماند، ظرفیت پالایش نفت در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین روسیه در حال نابودی ا‌ست. قیمت نفت خام به‌تنهائی تمام حقیقت را به شما نشان نمی‌دهد.»
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