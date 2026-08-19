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کد خبر: ۳۳۶۳۲۷
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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سفر ‌هادی ساعی به چین و کره جنوبی

رئیس فدراسیون تکواندو برای حضور در سه رویداد بین‌المللی تهران را به مقصد چین و کره جنوبی ترک کرد. 
‌هادی ساعی که از سوی فدراسیون جهانی به عنوان عضو هیئت برگزاری مسابقات چین انتخاب شده برای حضور در این رقابت‌ها راهی این کشور شد. این مسابقات ۳۱ مرداد تا اول شهریورماه برگزار خواهد شد. 
وی قرار است بعد از این رقابت‌ها، به عنوان سرپرست تیم ملی بانوان را در مسابقات آزاد زنان به میزبانی چین در شهر «تای ان» همراهی کند.
 این رقابت‌ها نیز طی روزهای ۶ تا ۸ شهریورماه برگزار می‌شود. پس از پایان این رقابت‌ها، رئیس فدراسیون تکواندو چین را به مقصد شهر «موجو»ی کره جنوبی ترک می‌کند. شهر «موجو» طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه میزبان مرحله دوم رقابت‌های گرندپری می‌باشد. 
رئیس فدراسیون تکواندو پس از سفری ۲۵ روزه، ۱۸ شهریورماه به تهران باز می‌گردد. ساعی قرار است در سفر به کره جنوبی در جلسه با مسئولین مرکز آموزش فدراسیون جهانی درخصوص تمدید قرارداد نمایندگی این نهاد بین‌المللی در تهران رایزنی کند.

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