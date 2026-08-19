پاداش ویژه برای طلاییهای کاراته در بازیهای آسیایی
فدراسیون کاراته برای ملیپوشانی که موفق به کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی شوند پاداش ویژهای در نظر گرفته است.
تیم ملی کاراته برای حضور در بازیهای آسیایی در دو بخش کاتا و کومیته تمرینات جدی خود را در محل آکادمی تازه تاسیس این رشته پیگیری میکند. فدراسیون کاراته که امید زیادی به کسب مدال طلا و تاثیرگذاری در ارتقا جایگاه کاروان ورزش کشورمان دارد، برای رسیدن به این هدف پاداش ویژهای در نظر گرفته است.
بر همین اساس پرداخت پاداش ۲۰ میلیارد ریالی برای کاراتهکاهایی که موفق به کسب مدال طلا شوند در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه به مربیان نیز ۵۰ درصد این مبلغ تعلق خواهد گرفت. نکته مهم اینکه فدراسیون برای مدال نقره و برنز هیچ پاداشی در نظر نگرفته و فقط به کاراتهکاهایی که موفق به کسب مدال طلا شوند، پاداش تعلق میگیرد. این پاداش مخصوص فدراسیون است و ارتباطی به پاداش کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ندارد.