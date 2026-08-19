فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۳۲۵
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های پیش رو 
از 30 مردادماه در مازندران پیگیری خواهد شد.
 اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۳۰ مردادماه لغایت ۸ شهریورماه به میزبانی استان مازندران برگزار می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران) علی مؤمنی (مازندران) علی یحیی‌پور(مازندران)، ٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی‌اصغر سلطانی(مازندران)، ٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، ٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا‌محمدی(البرز)، ٧٤ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)، ٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)، ٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)، ٩٢ کیلوگرم: امیر‌حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)، ٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان(همدان)، ١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران).

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حلول روح «لیاخوف» در کالبد اصلاح‌طلبان

تفاهم‌نامه!(گفت و شنود)

ایران مصمم‌تر از ابتدای جنگ آماده شکستن محاصره آمریکاست

پیام‌های نهفته در احکام فرماندهان نظامی(یادداشت میهمان)

کاری از تفاهم ساخته نیست دستورکار امروز شکستن محاصره است

بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ سیاست خارجی آمریکا در جنگ با ایران رقم خورد

آمریکا، ایران را از خیابان‌هایش بشناسد نه از گزارش اتاق‌های فکر

بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی، شریانی راهبردی برای مدیریت ترافیک و کریدور شمال‌- جنوب کشور

کارت زرد مجلس به وزیر کشاورزی درباره نهاده‌های دامی

درخواست انحلال سازمان سیا