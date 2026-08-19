پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های پیش رو

از 30 مردادماه در مازندران پیگیری خواهد شد.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۳۰ مردادماه لغایت ۸ شهریورماه به میزبانی استان مازندران برگزار می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران) علی مؤمنی (مازندران) علی یحیی‌پور(مازندران)، ٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی‌اصغر سلطانی(مازندران)، ٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، ٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا‌محمدی(البرز)، ٧٤ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)، ٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)، ٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)، ٩٢ کیلوگرم: امیر‌حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)، ٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان(همدان)، ١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران).