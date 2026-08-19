خواندنی از ورزش
* با تصمیم مدیران باشگاه استقلال، رحمان محمدیراد، مربی تیم ملی والیبال ایران (دستیار روبرتو پیاتزا) هدایت تیم استقلال را به مدت دو فصل در لیگ برتر بر عهده گرفت.
* تیم پاراتکواندو ایران برای حضور در رقابتهای پرزیدنتکاپ آسیا G۳ پاکستان، دیروز با ۱۷ ورزشکار راهی اسلامآباد شد. رقابتهای پاراتکواندو پرزیدنتکاپ آسیا از روز جمعه ۳۰ مرداد در اسلام آباد پاکستان برگزار میشود. هدایت تیم مردان ایران در این مسابقات برعهده مهدی احمدی به عنوان سرمربی است و علی کریمی صابر نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد. در بخش زنان نیز عاطفه کشاورز سرمربیگری تیم را برعهده دارد و شقایق خانجانی به عنوان مربی، کادر فنی را همراهی میکند. تیم پاراتکواندو ایران با هدف افزایش امتیازات خود در مسیر رقابتهای بینالمللی، در این دوره از رقابتهای پرزیدنتکاپ آسیا حضور خواهد داشت.
* سند رسمی بهرهبرداری ۵۰ ساله از کمپ تیمهای ملی کشتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی، به مساحت ۱۲ هکتار، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد. این اقدام با پیگیریهای انجامشده و در چارچوب اقدامات قوه قضائیه برای تثبیت حقوق و اسناد مرتبط با این مجموعه صورت گرفته است. بر اساس این سند، فدراسیون کشتی طی ۵۰ سال آینده بدون پرداخت هیچگونه هزینهای از این مجموعه استفاده خواهد کرد.
* نمایندگان ایران در رقابتهای پرزیدنتکاپ پاکستان با کسب پنج مدال طلا و سه برنز عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند. رقابتهای پرزیدنتکاپ پاکستان در بخش کیوروگی و در ۶ وزن برگزار شد که نمایندگان ایران موفق شدند در پنج وزن به مدال طلا دست پیدا کنند. ابوالفضل زندی، نسترن ولیزاده، رادین زینالی، حنا زرینکمر و آرین سلیمی پنج تکواندوکار ایران بودند که با عبور از رقبای خود روی سکوی نخست ایستادند. همچنین امیرسینا بختیاری، یلدا ولینژاد و فاطمه احمدی نیز صاحب نشان برنز شدند.