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دربی تهران 11 شهریور در اصفهان
با اعلام سازمان لیگ، مسابقه استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم در اصفهان برگزار میشود.
بعد از کشمکشهای فراوان، سازمان لیگ فوتبال دیروز زمان و محل برگزاری مسابقه دربی پایتخت را اعلام کرد و مشخص شد این بازی حساس روز 11 شهریور در ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود. در روزهای گذشته گمانهزنیهای متعددی درخصوص محل برگزاری دربی تهران از هفته پنجم لیگ برتر صورت گرفته است؛ با توجه به ناآماده بودن ورزشگاه آزادی و نبود امکان برگزاری مسابقه پرتماشاگر استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران، سازمان لیگ تصمیم به برگزاری این مسابقه در یکی از شهرستانها گرفته بود. در این باره باشگاه استقلال به عنوان میزبان مسابقه حساس هفته پنجم با پرسپولیس، ورزشگاه نقش جهان اصفهان را به عنوان میزبان پیشنهادی خود انتخاب کرد که در نهایت شورای تامین استان اصفهان موافقت خود با برگزاری دربی در ورزشگاه نقش جهان را اعلام کرد. کمیته مسابقات سازمان لیگ دیروز با اعلام برنامه بازیهای لیگ برتر تا پایان هفته هفتم، زمان بازی استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم را نیز مشخص کرد. بر این اساس دربی تهران روز چهارشنبه 11 شهریور از ساعت 19:30 به میزبانی استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.
آغاز مأموریت جدید تیم ملی از ۲۷ شهریور!
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در فیفادی پیشرو، احتمالا از روز ۲۷ شهریور ماه اردوی خود را آغاز خواهد کرد.
هفته هفتم لیگ برتر قرار است روز ۲۲ شهریور به پایان برسد و یک روز بعد نیز مسابقات نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم آغاز خواهد شد. هفته نخست لیگ نخبگان در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور برگزار میشود و به این ترتیب، ملیپوشان تیمهایی که در این رقابتها حضور دارند، تا پایان مسابقات آسیایی در اختیار باشگاههای خود خواهند بود. بر همین اساس، به نظر میرسد کادر فنی تیم ملی برای اینکه ملیپوشان فرصت استراحت داشته باشند، اردو را بلافاصله پس از پایان مسابقات باشگاهی آغاز نکند و بازیکنان بعد از حدود ۴۸ ساعت استراحت، از روز ۲۷ شهریور در اردوی تیم ملی حاضر شوند.
شاگردان امیر قلعهنویی در این فیفادی سه مسابقه تدارکاتی در برنامه دارند. نخستین بازی روز ۲ مهر در تاشکند مقابل ازبکستان برگزار خواهد شد و تیم ملی سپس راهی روسیه میشود تا روز ۷ مهر در شهر کازان برابر تیم ملی این کشور قرار بگیرد. سومین مسابقه تیم ملی نیز در برنامه فیفادی قرار دارد، اما هنوز حریف، تاریخ دقیق و محل برگزاری آن مشخص نشده است. طبق برنامه اعلامشده، ایران در این بازه سه دیدار تدارکاتی خواهد داشت و جزئیات بازی سوم قرار است در ادامه مشخص شود. به این ترتیب ملیپوشان پس از پایان هفته هفتم لیگ برتر و مسابقات آسیایی نمایندگان ایران، از ۲۷ شهریور در اختیار کادر فنی قرار میگیرند تا برای مجموعهای از دیدارهای تدارکاتی آماده شوند؛ دیدارهایی که میتواند بخش مهمی از برنامه آمادهسازی تیم ملی برای رقابتهای جام ملتهای آسیا باشد.
طارمی در لیست خروج المپیاکوس
مهدی طارمی در فهرست بازیکنان مازاد المپیاکوس قرار گرفته است.
خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی این تیم، قصد دارد فهرست خود را برای فصل جدید به ۲۵ بازیکن کاهش دهد و پس از جذب چند بازیکن جدید، خروج تعدادی از نفرات فعلی را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش رسانه یونانی «Sportdog»، طارمی در کنار رومن یارمچوک، کلیتون و لورنزو شیپیونی از جمله بازیکنانی است که احتمال جداییاش از المپیاکوس زیاد شده است. با توجه به تغییرات گسترده در فهرست این تیم، ادامه حضور مهاجم ایرانی در المپیاکوس در هالهای از ابهام قرار دارد.
۱۰ شهریور؛ روز تصمیمگیری برای هیئتمدیره استقلال
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده باشگاه استقلال روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار میشود تا درباره ترکیب جدید هیئتمدیره این باشگاه تصمیمگیری شود. این مجمع از ساعت ۱۴ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس برگزار خواهد شد و سهامداران، وکلای قانونی آنان و نمایندگان اشخاص حقوقی دارای سهام برای حضور در آن دعوت شدهاند. انتخاب اعضای هیئتمدیره استقلال و رسیدگی به سایر مواردی که براساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده است، از محورهای این نشست خواهد بود. باشگاه استقلال بیش از یک سال است که با سرپرست اداره میشود و انتظار میرود در این مجمع، ترکیب جدید هیئتمدیره مشخص و زمینه برای انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید باشگاه فراهم شود.