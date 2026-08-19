سرویس ورزشی-

پیروزی تراکتور برابر سپاهان و استقلال مقابل نساجی مهم‌ترین اتفاقات روز نخست هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بود.

روز دوم و پایانی هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دیروز چهارشنبه ۲۸ مرداد با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات برای کسب امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول به میدان رفتند. در مهم‌ترین دیدار دیروز، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان بود؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم و اهمیت کسب امتیاز در هفته‌های ابتدائی فصل، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود.

در دیگر دیدارهای دیروز تیم‌های فوتبال ملوان- ذوب‌آهن، فجرسپاسی- صنعت نفت، مس شهربابک- خیبر، فولاد- شمس‌آذر به مصاف یکدیگر رفتند.

اما در نخستین روز از دیدارهای هفته دوم، سه‌شنبه

۲۷ مردادماه چهار بازی برگزار شد که در حساس‌ترین آنها تراکتور در اصفهان با دو گل سپاهان را شکست داد. در این بازی امیرحسین حسین‌زاده هر دو گل را به ثمر رساند. دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند و در دقایق ابتدائی تلاش داشتند با کنترل میانه میدان، راهی برای رسیدن به دروازه یکدیگر پیدا کنند. نخستین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۱۲ شکل گرفت؛ ارسال احسان حاج‌صفی روی دروازه تراکتور با ضربه سر رضا جعفری همراه شد، اما علیرضا بیرانوند با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد.

با آغاز نیمه دوم، تراکتور و سپاهان حملات بیشتری روی دروازه یکدیگر ترتیب دادند و تلاش کردند با افزایش سرعت بازی به گل برسند. با این حال، دروازه‌ها همچنان بسته ماند و موقعیت‌های ایجادشده یکی پس از دیگری از دست رفت. در شرایطی که به نظر می‌رسید دیدار دو تیم با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، تراکتور در دقیقه ۸۵ به گل رسید. امیرحسین حسین‌زاده پس از حرکتی در پشت محوطه جریمه و عبور از آرمین سهرابیان، اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه او از میان دستان سیدحسین حسینی عبور کرد و وارد دروازه سپاهان شد.

پس از این گل، سپاهان تلاش کرد در دقایق باقی‌مانده بازی را به تساوی بکشاند، اما حملات شاگردان محرم نویدکیا ثمری نداشت. مهاجم جوان تراکتور در دقیقه ۳+ ۹۰ و در مصافی تگ به تک با سید حسین حسینی موفق شد گل دوم تراکتور را به ثمر برساند. به این ترتیب، تراکتور با کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید، سه امتیاز ارزشمند از ورزشگاه نقش جهان به دست آورد و به روند موفق خود ادامه داد. سپاهان نیز نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

پیروزی ارزشمند استقلال در قائمشهر

در دیگر بازی سه‌شنبه استقلال در قائمشهر توانست نساجی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. تیم فوتبال استقلال بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی زود نخستین موقعیت جدی خود را روی دروازه نساجی ایجاد کرد. در دقیقه ۲، علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی وارد محوطه جریمه شد و با یک پاس خوب اسماعیل قلی‌زاده را صاحب موقعیت کرد. قلی‌زاده پس از یک چرخش زیبا اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او را جعفرپور، دروازه‌بان نساجی، مهار کرد. حملات استقلال ادامه پیدا کرد و آبی‌پوشان در دقیقه ۱۳ بار دیگر دروازه نساجی را تهدید کردند. صالح حردانی با حرکتی در عرض از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که جعفرپور با واکنشی زیبا توپ را به کرنر فرستاد.

در آغاز نیمه دوم، استقلال همچنان برای رسیدن به گل تلاش می‌کرد و در دقیقه ۵۲ علیرضا کوشکی با شوتی از راه دور دروازه نساجی را هدف قرار داد، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت. حملات استقلال ادامه داشت و آبی‌پوشان در دقیقه ۶۳ نیز فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آوردند. حردانی بار دیگر با حرکتی تماشایی از سمت راست وارد محوطه جریمه شد و با ارسال پاس کات‌بک، توپ را روی نقطه پنالتی به اسماعیل قلی‌زاده رساند، اما ضربه محکم این بازیکن با اختلاف زیادی از بالای دروازه نساجی به بیرون رفت. محمدرضا آزادی دقایقی پس از ورود به زمین بازی موفق شد در دقیقه ۸۳ گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند تا پس از مدت‌ها برای استقلالی‌ها گلزنی کند.

دو تساوی بدون گل

در دیگر بازی تیم‌های پیکان و گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه پاس تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان ساکت الهامی که هفته نخست را با شکست مقابل تراکتور پشت سر گذاشته بودند، در این دیدار برای کسب نخستین امتیاز فصل خود تلاش کردند و در نهایت موفق شدند به هدف خود برسند. در سوی مقابل، گل‌گهر که در هفته نخست با یک گل نساجی را شکست داده بود، با هدایت سیدمهدی رحمتی به دنبال دومین پیروزی متوالی بود، اما در گلزنی ناکام ماند و به یک امتیاز این مسابقه بسنده کرد. با این نتیجه، پیکان نخستین امتیاز خود در فصل جدید لیگ برتر را به دست آورد و گل‌گهر نیز چهار امتیازی شد.

در اراک هم تیم‌های آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. این مسابقه با قضاوت میثم حیدری برگزار شد و دو تیم در طول ۹۰ دقیقه تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما در نهایت هیچ‌کدام از موقعیت‌های ایجادشده به گل تبدیل نشد تا امتیازات میان دو تیم تقسیم شود. آلومینیوم که در هفته نخست موفق شده بود استقلال خوزستان را شکست دهد، با هدایت پیروز قربانی به دنبال دومین پیروزی متوالی خود بود، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماند و به یک امتیاز بسنده کرد. شاگردان قربانی با این تساوی چهار امتیازی شدند. در سوی مقابل، چادرملو که هفته نخست را با شکست مقابل سپاهان آغاز کرده بود، با هدایت سعید اخباری نخستین امتیاز فصل خود را به دست آورد و یک امتیازی شد. به این ترتیب آلومینیوم و چادرملو در هفته دوم لیگ برتر به تساوی بدون گل رضایت دادند.