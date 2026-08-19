بازار طلای آنلاین در نقطه هشدار

508 پرونده کلاهبرداری، هشت حمله سایبری و تداوم ابهام خزانه‌ها، اعتماد به بازار طلای آنلاین را نشانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار طلای آنلاین در ایران دیگر یک تجربه محدود و حاشیه‌ای نیست. گسترش خریدهای چندسوتی و معاملات کمتر از یک گرم نشان می‌دهد این بازار، به‌ویژه برای خانوارهایی که می‌کوشند ارزش پس‌اندازهای کوچک خود را حفظ کنند، به گزینه‌ای قابل توجه تبدیل شده است.

با این حال، رشد سریع تقاضا در شرایطی رخ داده که زیرساخت امنیتی، سازوکار نظارت و چارچوب پاسخگویی آن هنوز متناسب با این گستردگی تکمیل

نشده است.

آمارهای منتشرشده از سوی پلیس فتا تصویری نگران‌کننده از این فاصله میان رشد بازار و توان حفاظت از کاربران ارائه می‌کند.

در سه سال اخیر، 508 پرونده کلاهبرداری مرتبط با این حوزه تشکیل شده است. پرونده‌هایی که بنا بر ارزیابی پلیس، حدود 60 درصد آنها با اجرای درست احراز هویت قابل پیشگیری بود.

تطبیق کد ملی، شماره تلفن و حساب بانکی همنام، در ظاهر یک الزام فنی ساده است، اما نبود آن راه را برای سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای، دسترسی غیرمجاز به کیف پول‌ها و انتقال دارایی کاربران باز می‌کند.

بخشی از آشفتگی فعلی هم نتیجه بلاتکلیفی در ساختار تنظیمگری است.

صدور مجوزها پس از حدود 15 ماه بازگشایی، بار دیگر متوقف شده و فعالان بازار همچنان با این پرسش روبه‌رو هستند که مرجع نهائی تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخگویی کدام نهاد است.

در این میان، تداخل نقش بانک مرکزی، نهادهای صنفی و دستگاه‌های نظارتی، هم مسیر فعالیت کسب‌وکارهای شفاف را دشوار کرده و هم امکان بهره‌برداری متخلفان از خلأهای موجود را افزایش داده است. چالش درباره خزانه‌های ذخیره طلا نمونه روشنی از فاصله مقررات و اجراست.

به نظر می‌رسد تا کار از کار نگذشته، مجموعه حاکمیت از جمله دولت و قوه قضائیه باید با اقدامات مؤثر و فوری، مسیر فعالیت این سکوها را اصلاح کرده و از بروز بحران جلوگیری کنند.