وام ۲ میلیاردی خرید مسکن به نام مردم به کام گرانفروشان
وام جدید دو میلیارد تومانی خرید مسکن که اخیرا به تصویب بانک مرکزی رسیده، اثر چندانی بر افزایش توان خرید خانه ندارد و صرفاً بهانهای برای گرانتر کردن مسکن به دست آپارتمان و زمینداران می دهد.
به گزارش ایسنا، وام جدید خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) با رشد ۱۰۰ درصد نسبت به قبل به سقف دو میلیارد تومان (زوجین) و یک میلیارد تومان (انفرادی) افزایش پیدا کرد. روز گذشته هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.
بر این اساس تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در شهر تهران در حالت انفرادی یک میلیارد و برای زوجین دو میلیارد تومان شد.
در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات در حالت انفرادی ۸۰۰ میلیون و برای زوجین یک میلیارد و 600 میلیون تومان شد. در سایر مناطق نیز این وام به ترتیب ۶۰۰ میلیون و یک میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲۸۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم از
۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران، از ۲۲۵ به ۳۰۰ میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در سایر مناطق افزایش پیدا کرد.
تسهیلات بیاثر
این در حالی است که با جهش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم و افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال جاری، به دلیل عدم اجرا یا کندی در حد توقف طرحهای مسکنی دولتی، قدرت پوششدهی وام اوراق به پایینترین سطح خود رسیده است.
بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان میدهد سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق در شهر تهران، تنها تکافوی خرید حدود ۱۰ متر خانه را میدهد.
نکته اصلی اینجاست که خریدار نهایی، برای دریافت این مبلغ باید بخش قابلتوجهی از آن را صرف خرید «اوراق حق تقدم» کند؛ اوراقی که قیمت آنها همواره دستخوش نوسانات بازار بوده و عملاً بخشی از مبلغ اسمی وام را پیش از رسیدن به دست متقاضی، از بین میبرد. در واقع هزینه دریافت وام یک میلیارد تومانی ۱۸۰ میلیون تومان است. این مسئله در کنار نرخ سود بالای بازپرداخت و اقساط سنگین ماهانه، باعث شده تا استقبال از این تسهیلات در میان دهکهای هدف که بیشترین نیاز را به مسکن دارند، به حداقل برسد.
راهکار رفع مشکل مسکن و اشتغال
گفتنی است، وام جدید دو میلیارد تومانی خرید مسکن، اثر چندانی بر افزایش توان خرید خانه ندارد و صرفاً بهانهای برای گرانتر کردن مسکن به دست آپارتمان و زمینداران میدهد.
دولت و وزارت راه و شهرسازی، بصورت عجیبی، از سادهترین و در عین حال بهترین راهکار خانهدار کردن مردم، طبق تجربه 70 سال اخیر ایران، طفره میروند. اعطای چند هزار قطعه زمین در شهرهای کوچک و روستاها مشکل 40 درصد خانوارهای ایران که مستاجرند و میلیونها زوج تشکیل نشده که به دلیل نداشتن مسکن و شغل پایدار، ازدواج نکردهاند را رفع نمیکند. ضمن اینکه وام خرید، طبق تجربه دهههای اخیر صرفاً منجر به گرانی خانه شده و مؤثر نبوده است.
دولت باید با اعطای زمین، تسهیلات ارزانقیمت و حمایت مؤثر از تشکیل دفاتر و شرکتهای ساخت و ساز کوچک؛ علاوه بر رفع کامل مشکل مسکن با هزینه بسیار کم، بخشی از مشکل اشتغال فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط را رفع کند اما در حال حاضر سیاست مسکنی دولت؛ شامل مسکن استیجاری، بلندمرتبهسازی و واگذاری طرحهای ساخت به انبوهسازان است که همگی موجب گرانی سرسامآور و مضاعف مسکن شده و میشود و مردم بیخانه و بدمسکن را فقیرتر میکند.