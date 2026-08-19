رشد 117 درصدی میانگین قیمت 82 دارو

یک شرکت بورسی از افزایش نرخ 82 قلم دارو خبر داد که میانگین قیمت آنها از 180 به 390 هزار تومان؛ یعنی 117 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک شرکت دارویی در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از افزایش نرخ 82 قلم از محصولات دارویی این شرکت خبر داده است؛ افزایشی که میانگین قیمت اقلام مشمول را از حدود 180 هزار تومان به 390 هزار تومان رسانده است.

بر اساس این افشای اطلاعاتی، تغییر قیمت محصولات شرکت دارویی مذکور شامل طیف متنوعی از داروهاست و در برخی اقلام، افزایش نرخ قابل‌توجهی ثبت شده است. در میان اقلام مشمول افزایش قیمت، قرص دنپزیل با افزایش نرخ حدود 543 درصدی در صدر قرار دارد. همچنین نرخ کلاریترومایسین قرص 500 میلی‌گرم حدود 308 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این اطلاعیه، قیمت برخی دیگر از داروهای این شرکت نیز افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که نرخ آموکسی‌کلاو حدود 115 درصد، کولیک اسید حدود 184 درصد و شربت استامینوفن و دیفن‌هیدرامین حدود 135 درصد افزایش یافته است.

همچنین در فهرست منتشرشده، افزایش قیمت اقلامی از جمله انواع آموکسی‌سیلین، داکسی‌سایکلین، دومپریدون، لووتیروکسین، لانسوپرازول، ایبوپروفن و ناپروکسن نیز مشاهده می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این تغییرات قیمت پس از دریافت مجوزهای مربوطه اعمال شده و قیمت جدید محصولات در فهرست فروش این شرکت دارویی لحاظ خواهد شد.

لازم به ذکر است میانگین افزایش قیمت از 180 به 390 هزار تومان به معنای رشد حدود 117 درصدی میانگین قیمت است؛ با این حال، میزان افزایش در هر قلم متفاوت بوده و در برخی داروها به چند صد درصد رسیده است.