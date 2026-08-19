امکان خودکفایی در تولید نهاده دامی از بقایای گندم داخلی

دبیر انجمن غلات ایران در حالی از ابلاغ سازوکار جدید واردات گندم دامی گفت که برخی مسئولان و فعالان صنعت دام و طیور، از امکان خودکفایی در تولید نهاده دامی از بقایای گندم و دیگر محصولات داخلی می‌گویند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جعفری در نشست خبری، اظهار کرد: مقرر شد واردات گندم بر اساس سقف نرخ ارزی تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. نخستین نرخی که برای گندم دامی اعلام شد، 235 یورو بود و امروز نیز نرخ جدید برای واردات گندم اعلام شده است. بر این اساس، مقرر شده گندم از طریق قرارداد با یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و با سازوکار شرکت پشتیبانی امور دام و نهادهای ذی‌ربط وارد کشور شود.

او ادامه داد: شرکت‌های متقاضی می‌توانند با نرخ 235 یورو نسبت به واردات گندم اقدام کنند و پس از آن، گندم وارداتی در سامانه بازارگاه و بر اساس سهمیه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند، عرضه خواهد شد.

دبیر انجمن غلات ایران تأکید کرد: نکته مهم این است که گندم وارداتی نباید با گندم داخلی اختلاط پیدا کند و باید به‌صورت مشخص و تفکیک‌شده در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. این جامعه هدف نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و شامل زنجیره‌های تولیدی، دامداران و مرغداران در سامانه بازارگاه معرفی خواهد شد.

امکان بی‌نیازی از واردات جو دامی

گفتنی است؛ با توجه به بارش‌های مناسب امسال، پیش‌بینی‌ها از تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم حکایت دارد. نادر ابراهیمی؛ عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات نهاده‌های دامی با بیان اینکه ما می‌توانیم با روش‌های فرآوری پروتئین جو را افزایش دهیم، افزود: وظیفه حاکمیت است که آموزش بدهد؛ ما می‌توانیم با درست خشک کردن، هشت درصد پروتئین یونجه را افزایش دهیم. ما اصلا نیازی به واردات نداریم. با این اقدام؛ واردات تنها باید برای تنظیم بازار باشد.

او با بیان اینکه تولید ما باید 43 درصد پروتئین داشته باشد اما خروجی آن 16 تا 18 درصد است، ادامه داد: تکنولوژی هست اما چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ در این صورت تولیدکنندگان نیز تنش نخواهند داشت. تولیدکننده مداوم نگران تامین نهاده است، این تولید نمی‌شود. آن افرادی که می‌گویند نمی‌توانیم تولید کنیم سرباز دشمن هستند؛ مناظره کنند، ما ثابت می‌کنیم هیچ مشکلی برای تولید نداریم.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات نهاده‌های دامی افزود: حوزه دام و طیور، بهترین و مؤثرترین قشر هستند و بعد از نفت، بیشترین سرمایه‌گذاری کشور در این بخش انجام شده است. قانون برنامه به صراحت تکلیف کرده که حتی کیفیت خوراک دام باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد ارتقا پیدا کند. اما اشکال کار ما این است که اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد و پاسخ‌ها اغلب در جهت پنهان‌کاری است، نه اصلاح واقعی.

ابراهیمی افزود: برای نمونه، روزانه حدود دو تا سه هزار کامیون نهاده از مبادی ورودی جابه‌جا می‌شود. هزینه سوخت، جاده و نگهداری این حجم عظیم، بسیار بالاست. در حالی که ما می‌توانیم با تولید داخلی، این هزینه‌ها را حذف کنیم. نمی‌گوییم یکباره این اتفاق بیفتد، اما باید به سمت بومی‌سازی و تولید داخلی حرکت کنیم.

گفتنی است افشین صدر دادرس؛ مدیرعامل اتحادیه دام سبک، چندی پیش در گفت‌و‌گو با ایسنا، با پیشنهاد اینکه ارز واردات گوشت به تقویت تولید داخلی تخصیص داده شود، تاکید کرد: حجم قابل‌توجهی ضایعات و بقایای کشاورزی در کشور وجود دارد که بدون استفاده باقی می‌ماند و می‌توان بخشی از آن را وارد جیره دام کرد.