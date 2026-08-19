وزیر جهاد کشاورزی: برنج آمریکایی با سازوکار تجارت مرزی وارد کشور شد!

سرویس اقتصادی-

با وجود ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی، وزیر جهادکشاورزی گفت: برنج آمریکایی بر اساس سازوکار تجارت مرزی و اختیارات استانی وارد کشور شده است.

به گزارش کیهان، واردات کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع است اما در روزهای اخیر و در حالی‌که آمریکا از هیچ جنایتی در حق ملت ایران دریغ نکرده، معلوم شد؛ برنج آمریکایی وارد کشور شده و وزارت جهاد کشاورزی هم از آن خبر داشته اما برای برخورد با عاملان و مجوزدهندگان، اقدامی انجام نداده است.

حالا وزیر جهاد کشاورزی، بدون مخالفت و محکومیت این عمل و اقدام برای برخورد یا تقاضا از دستگاه‌های قضائی و امنیتی برای مجازات عاملان، مسئله را به حجم کم واردات، تقلیل داده است؛ در حالی‌که نفس این عمل با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و جنایات آمریکا علیه کودک و بزرگسال ملت ایران، محکوم است و باید با عاملان آن برخورد شود.

واردات برنج آمریکایی از عراق

در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم، درباره مجرای توزیع برنج آمریکایی در بازار ایران و نحوه ورود این محصول به کشور، موضوع را از غلام‌رضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، پیگیری کرد.

او در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: بخشی از کالاها بر اساس سازوکار تجارت مرزی و با اختیاراتی که به استان‌ها داده شده، از طریق مرز وارد کشور می‌شوند و بررسی‌ها نشان داد مقدار محدودی برنج آمریکایی نیز از همین مسیر و از عراق وارد ایران شده است. در آن مسیر محدودیت و ممنوعیتی برای این کالا وجود نداشته است و این برنج از طریق تجارت مرزی از عراق وارد کشور شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه واردات رسمی مواد غذایی از آمریکا انجام نمی‌شود، افزود: در واردات رسمی ایران از مبدأ آمریکا هیچ‌گونه مواد غذایی وارد نمی‌شود؛ این کالا ابتدا به عراق وارد شده و سپس از طریق تجارت مرزی وارد کشور شده است. پس از بررسی آمار مشخص شد حجم این واردات بسیار جزئی بوده و در حد چند صد تن است. این میزان واردات از مسیر رسمی وزارت جهاد کشاورزی یا با تأیید این وزارتخانه انجام نشده است.

همچنین رضا کنگری؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره اخبار منتشرشده پیرامون ورود برنج آمریکایی به کشور اظهار داشت: «بر اساس بررسی‌ها و اطلاعات دریافت‌شده از فعالان بازار، برنج‌های موسوم به آمریکایی به‌صورت قاچاق و از مسیر عراق وارد کشور می‌شوند. با این حال، احتمال دارد این کالا در برخی مناطق مرزی وجود داشته باشد، اما تاکنون اثری از عرضه آن در بازار تهران مشاهده نشده است.»

واگذاری اختیارات یا بی‌قانونی

با این‌حال، با گشتی کوتاه، در سایت‌های داخلی می‌توان آگهی‌های فروش برنج آمریکایی را به‌راحتی مشاهده کرد. ضمن اینکه قانون ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی مربوط به کل کشور است و نه فقط تهران. گفتنی است، واگذاری اختیارات به استان‌ها در چارچوب قوانین کشوری است و بر اساس قوانین ملی، مسئولان استان وارد‌کننده برنج آمریکایی، مرتکب خلاف قانون شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. مسئولان کشوری هم باید بدانند که واگذاری اختیارات به استان‌ها، دلیلی بر شانه خالی کردن آنها از مسئولیت نیست.