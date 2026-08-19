با وجود اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عملیاتی بودن تنگه هرمز، آمارهای دریایی نشان از توقف کامل عبور نفتکش‌ها دارد. همزمان قیمت نفت هم در معاملات دیروز چهارشنبه با افزایش مجدد، چهارمین روز صعود متوالی خود را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ داده‌های اولیه دیروز چهارشنبه شرکت کپلر حاکی از آن است که روز سه‌شنبه شش فروند کشتی حامل کالاهای اولیه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

روز دوشنبه نیز تنها شش فروند کشتی حامل کالاهای اولیه از این گذرگاه عبور کردند و خبری از عبور هیچ نفتکشی از تنگه نیست. روز یکشنبه نیز هیچ ترددی در این آبراه استراتژیک به ثبت نرسیده بود.

در حالی که آمارها نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در این هفته به کمتر از میانگین روزانه ۱۱ فروندی هفته گذشته سقوط کرده، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در شبکه تروث سوشال مدعی شد که این آبراه باز بوده و عملیات تردد در آن جریان دارد. الجزیره قطرهم در این خصوص نوشت: علت اینکه بیشتر مالکان کشتی‌ها از این آبراه حیاتی اجتناب می‌کنند، این است که نشانه‌های واضحی مبنی بر بازگشایی مجدد آن وجود ندارد.

در همین راستا هر بشکه نفت خام برنت دیروز چهارشنبه با ۲۶ سنت افزایش به ۹۱ دلار و ۲۸ سنت رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۳۷ سنت رشد کرد و ۸۵ دلار و ۳۱ سنت معامله شد.

رشد روز سه‌شنبه نیز قیمت این دو شاخص را به بالاترین سطح طی سه هفته اخیر رساند.

به گزارش رویترز،‌ عدم قطعیت درباره وضعیت هرمز و به صفر رسیدن تردد نفتکش‌ها در تنگه طی هفته جاری همزمان با تداوم حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ، مهم‌ترین عامل فشار بر بازار نفت در روزهای اخیر بوده است. تحلیلگر ارشد مؤسسه مالی جفریز، «موهیت کومار» هم معتقد است که نه آمریکا و نه ایران به اندازه کافی تحت فشار نیستند که سریعاً به توافق برسند و این وضعیت باعث می‌شود بازار بیش از پیش در بلاتکلیفی فرو برود.