مخارج دلاری دولت تا دیماه تأمین شده است
فروش نفت کشور در چهار ماهه اول سال همه مخارج ارزی دولت تا دیماه را پشتیبانی میکند اما برخی مسئولان با چشم پوشیدن از اتفاقات مثبت، مدام از کاهش درآمد کشور و نداری میگویند و دشمنان و رسانههایشان هم از این سخنان سوءاستفاده میکنند.
اخیرا محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در نشست خبری اعلام کرد: سال گذشته در همین مقطع زمانی حدود 57 درصد درآمدهای نفتی محقق شده بود، اما امسال این رقم به 85 درصد رسیده است؛ یعنی با وجود تحریم و شرایط جنگی، تحقق درآمدهای نفتی 28 واحد درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داده است: طبق اطلاعات کسبشده از وزارت نفت هفت میلیارد و 500 میلیون دلار ارز نفتی مرتبط با فروش چهار ماه اول سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم یک و نیم برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است. طبق روند بلندمدت هزینههای دلاری دولت، درآمد نفتی چهار ماه اول سال کفاف همه مخارج ارزی دولت از تیر تا دیماه امسال را پشتیبانی میکند.
گفتنی است؛ فروش نفت کشور در چهار ماهه اول سال همه مخارج ارزی دولت تا دیماه را پشتیبانی میکند اما دشمنان و رسانههایشان از برخی سخنان درباره کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه و... سوءاستفاده میکنند.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که علاوهبر درآمدهای نفتی، براساس آمارهای منتشر شده، تجارت غیرنفتی ایران هم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، همچنان فعال بوده و با رفع موانع بروکراتیک، رونق میگیرد.