کد خبر: ۳۳۶۳۱۲
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
«سفینه نجات» از چهارم شهریور راهی سینماها میشود
پویانمایی سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، از چهارشنبه چهارم شهریور در سینماهای کشور اکران میشود.
این انیمیشن فضائی و ماجراجویانه محصول استودیوی اسکایفریم است که همزمان با صدور پروانه نمایش، از پوستر آن نیز رونمایی شد. پخش «سفینه نجات» را بهمن سبز برعهده دارد.
داستان این پویانمایی درباره دختری به نام دریاست که در سیارهای دوردست منتظر قهرمانی افسانهای برای نجات خود است.