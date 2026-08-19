ثبت‌نام‌ پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا‌(ع) تا پنجم شهریورماه تمدید شد.

دور جدید طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا علیه‌السلام در ۱۸ استان و توسط ۲۹ مؤسسه عامل و با همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی و مرکز قرآن و عترت وزارت ارشاد در سراسر کشور برگزار می‌شود.

طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب‌الرضا علیه‌السلام که به عنوان یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های کشور در راستای شناسایی و تربیت قاریان ممتاز نوجوان و جوان شناخته می‌شود، سال ۱۳۹۱ کار خود را آغاز کرد و امسال ثبت‌نام پانزدهمین دوره خود را انجام می‌دهد.

این برنامه با هدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوان دختر ۱۰ الی ۱۵ سال و نوجوانان پسر ۸ الی ۱۵ سال برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام آن تا ۲۷ مردادماه است. جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت

www.melitelavat.ir مراجعه فرمائید.