کد خبر: ۳۳۶۳۱۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
نامنویسی طرح ملی تلاوت شبابالرضا تمدید شد
ثبتنام پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت شبابالرضا(ع) تا پنجم شهریورماه تمدید شد.
دور جدید طرح ملی تلاوت شبابالرضا علیهالسلام در ۱۸ استان و توسط ۲۹ مؤسسه عامل و با همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی و مرکز قرآن و عترت وزارت ارشاد در سراسر کشور برگزار میشود.
طرح ملی تلاوت قرآن کریم شبابالرضا علیهالسلام که به عنوان یکی از راهبردیترین برنامههای کشور در راستای شناسایی و تربیت قاریان ممتاز نوجوان و جوان شناخته میشود، سال ۱۳۹۱ کار خود را آغاز کرد و امسال ثبتنام پانزدهمین دوره خود را انجام میدهد.
این برنامه با هدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوان دختر ۱۰ الی ۱۵ سال و نوجوانان پسر ۸ الی ۱۵ سال برگزار میشود و مهلت ثبتنام آن تا ۲۷ مردادماه است. جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت
www.melitelavat.ir مراجعه فرمائید.