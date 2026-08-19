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کد خبر: ۳۳۶۳۰۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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برپایی نمایشگاه هنری «مشکات خط» در گالری فکه

نمایشگاه هنری آثار نقاشی‌خط «مشکات خط» با ارائه آثاری از ناهید تفرشی، دارنده مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، با محوریت مضامین دینی و قرآنی در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا شده و به مدت ۱۰ روز تا سوم شهریورماه ادامه دارد.
در این نمایشگاه آثاری با موضوع اسماءالحسنی، آیات قرآن کریم، حضرت رسول اکرم(ص) و اشعار با مضامین دینی و عرفانی به نمایش درآمده است.
این مجموعه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بصری خوشنویسی و نقاشی‌خط، مفاهیم و مضامین قرآنی و مذهبی را در قالبی هنری و معاصر به مخاطبان ارائه کند.
نمایشگاه «مشکات خط» به مدت ۱۰ روز در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپاست.

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