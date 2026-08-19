«تئاتر اربعین» در مسیر جهانی شدن

زارعی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دهمین دوره همایش گفت: «امسال نیز مانند سال‌های گذشته تلاش کردیم گروه‌های مختلفی از تعزیه، تئاتر، نمایش‌های خیابانی و آثار ویژه کودک و نوجوان را در این رویداد حضور دهیم. همچنین تلاش کردیم آثاری به زبان عربی و فارسی داشته باشیم. امسال نتوانستیم آثاری به زبان‌های دیگری مانند اردو و ترکی فراهم کنیم، اما همین آثاری که آماده شد، اجراهای خوب و موفقی داشت و به لطف خدا مورد استقبال قرار گرفت.»

وی با اشاره به استقبال مخاطبان عراقی از حضور گروه‌های ایرانی در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: «شرایط به گونه‌ای شده است که مردم و برخی ستادهای عراقی از ما درباره حضور گروه‌های نمایشی و هنری در اربعین سؤال می‌کنند. این نشان می‌دهد که تئاتر اربعین در حال شکل دادن به یک جریان فرهنگی است.»

در ادامه این مراسم، از خانواده شهید رضایی تجلیل به عمل آمد. همچنین از مرشد حسین، حسین گلچین‌زاده، آرش ساربان، جواد فلاحتی و ابوالفضل قدیمی‌پور به پاس فعالیت‌ها و خدمات آنان در حوزه هنر آیینی و تئاتر اربعین تقدیر شد. در بخش دیگری از مراسم، ستاد اربعین هدیه‌ای ویژه به کوروش زارعی، دبیر روایت راهیان، اهدا کرد.

در ادامه مراسم اختتامیه، از میزبانان، موکب‌داران و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد در ایران و عراق و همچنین ستاد برگزاری در کشور عراق قدردانی شد. در بخش دیگری از این مراسم، عوامل نمایش «روایت عشق» مورد تجلیل قرار گرفتند.