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کد خبر: ۳۳۶۳۰۶
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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سرلشکر عبداللهی خطاب به کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس:

کمک به ارتش متجاوز آمریکا یعنی مشارکت با دشمن ما

رئیس ستادکل نیروهای مسلح به کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس هشدار داد: هرگونه کمک و تسهیل‌گری به ارتش متجاوز آمریکا به‌منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.
سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (28 مردادماه) در پیامی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هشدار داد.
به گزارش تسنیم، متن این پیام به شرح ذیل است:
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که با صدور بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمین‌هایشان علیه ایران را نمی‌دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند.
این میزان هواپیمای نظامی، به‌ویژه هواپیمای سوخت‌رسان، در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به‌نظر می‌رسد.
هشدار می‌دهیم؛ هرگونه کمک و تسهیل‌گری به ارتش متجاوز آمریکا به‌منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.

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