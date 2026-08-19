نیروهای آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای آمریکایی به دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئتی پارلمانی به عراق سفر کرده است؛ صبح روز چهارشنبه (۲۸ مرداد ماه) در بدو ورود به بغداد با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: من از این‌جا یعنی محل ترور و شهادت دو ابرمرد تاریخ دو کشور ایران و عراق، سفرم را آغاز می‌کنم. این نقطه نمادی مهمی در تاریخ منطقه و نشانه‌ای اشتراکات دو ملت است، جایی که خون ۲ قهرمان از ایران و عراق در کنار هم ریخته شد.

نگاهی به وضعیت منطقه بیندازید تا مشخص شود

چه کسی در حال پیروزی است؟

وی طی نشست خبری در محل شهادت سردار سلیمانی در عراق ادامه داد: این‌جا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. این‌جا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمی‌تواند جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. البته آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارت‌های داعش نجات دادند، داعشی که به اعتراف رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، دست ساز دولت ایالات متحده بود. اما آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟ کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند. مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سال‌ها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست‌ها برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به عنوان دشمن بشریت شناخته می‌شود.

پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول

در نظم امنیتی منطقه هستیم

قالیباف ادامه داد: پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم. در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد و خیال بحر تا نحر را، حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.

وی ادامه داد: من در این مکان خطاب به این دو شهید عرض می‌کنم: ابومهدی و حاج قاسم عزیز! ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکت‌تان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق، تا به نتیجه رساندن آرمان‌های شما از پا نخواهیم نشست و آماده‌ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.

کشورهای اسلامی منطقه باید به دنبال تعاملات

و روابط امنیتی عمیق باشند

رئیس ‌مجلس اظهار کرد: سفر امروز ما به عراق هم، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است. وی ادامه داد: روشن است نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق، فرصتی متمایز برای پیگیری این مسئله را ایجاد می‌کند که می‌بایست سفر به بغداد را اولویت قرار می‌دادیم.

قالیباف گفت: من در این سفر با مسئولان دولت و مجلس عراق، چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدار و گفت‌وگو خواهم داشت. همچنین به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت خواهم کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران را از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهم کرد.

پیوند دو ملت ایران و عراق، ریشه‌دار و ناگسستنی است

وی تاکید کرد: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی، ریشه دار و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت‌(ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در این سفر گام‌های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. قوت ما در برادری ما است؛ اخوتنا قوتنا.

دیدار قالیباف با مقامات عراق

در جریان سفر رئیس‌مجلس شورای اسلامی به عراق، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر روز چهارشنبه

(۲۸ مرداد) با «هیبت الحلبوسی»، رئیس ‌مجلس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق دیدار و درخصوص مسائل مختلف بین دو کشور گفت‌وگو

کردند. قالیباف در دیدار با همتای عراقی گفت: مقصر تمامی مسائل و بحران‌های منطقه آمریکای جنایتکار و دخالت‌های آنهاست. همچنین غده سرطانی اسرائیل که توسط انگلیس در منطقه ما نهاده شد این خسارت‌ها را به بار آورد. وی افزود: ملت ایران با مقاومت و وفاداری، با نیروهای نظامی و درایت فرماندهی کل قوا هیمنۀ آمریکا را شکسته و آنها را پشیمان کردند تا جایی که امروز آمریکا که در استیصال به سر می‌برد، هم با خروج از جنگ دچار بی‌اعتباری می‌شود و هم با ادامۀ آن ده‌ها مشکل برای خود ایجاد می‌کند.

رئیس ‌مجلس عراق: خروج نیروهای آمریکایی از عراق قریب‌الوقوع است

هیبت الحلبوسی نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت پارلمانی کشورمان، از تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور یاد کرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: باید ایستادگی تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورتان را ارج

نهاد.

وی افزود: مردم عراق، حکومت عراق و همه شخصیت‌های موجود سیاسی، ضد تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند و عراق نیز معتقد است اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود.

رئیس‌ مجلس عراق در پایان با یادآوری خروج قریب‌الوقوع نیروهای آمریکایی از عراق بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در امور اقتصادی تأکید کرد‌.

قالیباف با «نزار محمد سعید آمیدی»، رئیس‌جمهور عراق نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان که طی 4 دهه گذشته، با اقدامات خود توانستند افق تازه‌ای از سطح روابط بین کشورهای اسلامی ایجاد کنند، اظهار داشت: نگاه دقیق و عمیق رهبر شهید انقلاب باعث شد این کشورها به هم نزدیک شوند. قالیباف تأکید کرد: کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج ‌فارس می‌توانند با وحدت با یکدیگر پیش رفته و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان از فرصت‌های اقتصادی میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: راه‌آهن شلمچه، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچه‌های مرزی بیش از پیش می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.

نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی کشورمان با اشاره به جنگ ظالمانه و تحمیلی اخیر که ایران و کل منطقه را متاثر کرد، گفت: این جنگ، غیرانسانی و برخلاف قواعد بین‌المللی بوده و پیامدهای آن برای منطقه و کشور عراق بسیار زیاد بود.

وی ایران و عراق را یک ملت دانست که در دو سرزمین زندگی می‌کنند و افزود: عراق از ویژگی‌های استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی و غنای بالای تاریخی برخوردار است ضمن اینکه تکیه و ایستادگی عراق بر مقاومت خواهد بود.

سارا فلاحی (نماینده ایلام)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه)، محمدتقی نقدعلی(نماینده خمینی شهر)، مهدی فلاح(نماینده رشت)، ابوالفضل عمویی(دستیار ویژه رئیس ‌مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان(دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس‌ مجلس) و وحید جلال‌زاده(معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در عراق

هستند.

قدردانی نخست‌وزیر عراق

از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران

خبر دیگر اینکه، «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق در دیدار محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی بر عمق روابط عراق و ایران، پیوندها و اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و دینی دو کشور تأکید کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق به ویژه حمایت‌های آن در جریان جنگ علیه باندهای تروریستی داعش را ستود.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، در این دیدار افق‌های همکاری و اقدام مشترک و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه مورد بررسی قرار گرفت.

با اعمال فشار بیشتر بر ایران

نمی‌توان به امتیازاتی دست یافت

محمدباقر قالیباف شامگاه سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: بِسنت (وزیر خزانه‌داری) و هِگست(وزیر جنگ) در حد و اندازه این کارها نیستند. دیگر منتظر نباشید تا از این گروه پوچ‌گرا، معجزه‌ای رخ دهد و از آشوبی که شما به وجود آورده‌اید، خلاص شوید.

وی افزود: منتظر نباشید که این تیم دلقک‌ها معجزه کنند و مثل شعبده‌بازها ناگهان خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و شما را از بحرانی که با دست خودتان درست کرده‌اید بیرون بکشند.