افزایش 3500 مگاوات به ظرفیت شبکه برق تا هفته آینده تأکید بر تداوم پشتیبانی از نیروهای مسلح

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اعلام اینکه تا هفته آینده ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت شبکه برق افزوده می‌شود، تصریح کرد: دولت در چارچوب مسئولیت‌های خود، برای تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه (28 مردادماه)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن، ضمن بررسی گزارش عملکرد و برنامه‌های اجرائی دستگاه‌های مختلف، موضوعات مهمی در حوزه مناسبات اقتصادی با افغانستان، تأمین برق، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها، توسعه همکاری‌های بانکی و تجاری با کشورهای عضو بریکس و منطقه و نیز توانمندی‌های صنعت دفاعی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست گزارشی تفصیلی از سفر وزیر جهادکشاورزی به افغانستان ارائه شد. بر اساس این گزارش، طرف افغانستانی ضمن استقبال از توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، آمادگی خود را برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرده است. در ادامه، مهم‌ترین موانع موجود در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی، از جمله مشکلات گمرکی، تردد در گذرگاه‌های مرزی و کندی فرآیند جابه‌جایی کالا مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر رفع موانع همکاری با افغانستان

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان، تصریح کرد: سطح همکاری‌های دو کشور باید فراتر از وضعیت موجود ارتقا یابد و دستگاه‌های اجرائی موظفند با جدیت و رویکرد مسئله‌محور، موانع پیش روی تجارت و ترانزیت را برطرف کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل در مرزها اظهار داشت: چه دلیلی وجود دارد که کامیون‌ها در مرز دوغارون ۲۰ روز در صف معطل بمانند؟

در بخش دیگری از جلسه، وزیر نیرو گزارشی از آخرین وضعیت تأمین برق و برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید ارائه کرد. بر اساس این گزارش، با افتتاح یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و یک نیروگاه سه‌هزار مگاواتی تا هفته آینده، در مجموع ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق خواهد داشت.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی و دفاعی

وزیر نیرو همچنین یکی از چالش‌های مهم بخش انرژی را توسعه فعالیت ماینرها و استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گزارشی از اقدامات مستمر برای شناسایی و مقابله با این فعالیت‌ها ارائه داد.

وی با اشاره به افزایش موارد نصب و بهره‌برداری از تجهیزات استخراج غیرمجاز، بر استمرار اقدامات نظارتی و مقابله‌ای و ضرورت تقویت سازوکارهای شناسایی و پیشگیری از این فعالیت‌ها تأکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از حضور در اجلاس بریکس و رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای عضو ارائه کرد و از استقبال و ابراز علاقه کشورهای مختلف برای توسعه همکاری‌ها و تقویت تعاملات اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

وی همچنین گزارشی از سفر خود به عراق، دیدار با نخست‌وزیر و رئیس بانک مرکزی این کشور و گفت‌وگو با شماری از مسئولان عراقی ارائه کرد. در این دیدارها، مسائل و موانع پیش روی تجار ایرانی، به‌ویژه در حوزه صادرات، مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات موجود تأکید شده است.

در ادامه جلسه، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی، گزارشی از روند توسعه توانمندی‌های دفاعی و دستاوردهای این حوزه ارائه کرد.

در این گزارش، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور، بر رشد قابل توجه توانمندی‌های دفاعی طی دو سال گذشته و توسعه ظرفیت‌های فناورانه در حوزه‌های مختلف، از جمله تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات دفاعی، تأکید شد.

سرپرست وزارت دفاع همچنین نقش حمایت‌های دولت در تقویت زیرساخت‌های دفاعی و توسعه فناوری‌های بومی را تشریح کرد و با اشاره به عملکرد سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی کشور در مواجهه با حملات گسترده اخیر، این ظرفیت‌ها را حاصل سرمایه‌گذاری مستمر، دانش تخصصی و توانمندی نیروی انسانی کشور دانست.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیران، متخصصان و نیروهای مجموعه وزارت دفاع، بر تداوم حمایت همه‌جانبه دولت از نیروهای مسلح تأکید کرد.

پزشکیان تصریح کرد: همان‌گونه که در گذشته پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح در دستور کار دولت قرار داشته است، این حمایت با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود نیز ادامه خواهد یافت و دولت در چارچوب مسئولیت‌های خود، برای تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: حفظ و ارتقای اقتدار دفاعی کشور، تقویت زیرساخت‌های راهبردی و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و اقدام مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرائی است.